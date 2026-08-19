Nuevo giro en la carrera de Pogba: el Mónaco resciende su contrato

El campeón del mundo finaliza su etapa en la Ligue 1 de mutuo acuerdo, con un contrato que vencía en 2027, después de una temporada marcada por una sanción previa, las lesiones y un regreso incompleto

Paul Pogba ya no es jugador del Mónaco. El club del Principado y el centrocampista francés han acordado la rescisión anticipada del contrato que unía a ambas partes hasta junio de 2027.

El internacional galo abandona la entidad después de disputar seis partidos oficiales y acumular solamente 115 minutos. Una lesión muscular sufrida durante la pretemporada terminó de complicar un regreso que nunca consiguió adquirir continuidad.

Thiago Scuro y Paul Pogba admiten que la apuesta del Mónaco quedó incompleta

La llegada de Pogba al Mónaco durante el verano de 2025 fue presentada como una operación tan ambiciosa como arriesgada. El conjunto monegasco ofrecía al campeón del mundo la posibilidad de reconstruir su carrera, mientras que el futbolista regresaba al campeonato francés después de haberse marchado de su país en edad juvenil.

El comunicado oficial del Mónaco reconoce que los objetivos planteados quedaron parcialmente incumplidos, aunque reivindica el comportamiento del centrocampista dentro del vestuario. Thiago Scuro, director general de la entidad, definió la incorporación como “una apuesta audaz y ambiciosa” y destacó que su actitud fue “ejemplar”, especialmente en el trato con los jugadores más jóvenes.

Pogba también se despidió con un mensaje de agradecimiento al presidente, la directiva, sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición. “Aunque no he jugado tantos partidos como esperaba, siempre estaré agradecido por haber tenido la oportunidad de vestir sus colores”, señaló el futbolista.

Su contrato debía prolongarse durante una temporada más, pero las dos partes han preferido cerrar la relación antes del comienzo del nuevo curso. La última lesión sufrida por el francés, localizada en la parte posterior del muslo, agravó una situación que ya estaba siendo evaluada internamente.

La sanción por DHEA apartó a Paul Pogba de la Juventus durante 18 meses

La prolongada ausencia de Pogba no respondió a una única causa. Su último encuentro con la Juventus antes de la sanción había sido el 3 de septiembre de 2023 frente al Empoli. Días antes, el 20 de agosto, había dado positivo en un control realizado tras el partido contra el Udinese, en el que permaneció en el banquillo.

La sustancia detectada fue DHEA, un compuesto prohibido que puede elevar los niveles de testosterona. Pogba quedó suspendido provisionalmente en septiembre de 2023 y, en febrero de 2024, el Tribunal Nacional Antidopaje italiano le impuso inicialmente una sanción de cuatro años.

El centrocampista recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que redujo el castigo a 18 meses. El organismo aceptó que el consumo había sido involuntario y estaba relacionado con un suplemento recomendado por un médico de Florida, aunque consideró que el jugador no había actuado con toda la diligencia exigible a un deportista profesional.

La sanción comenzó a contabilizarse desde el 11 de septiembre de 2023. Pogba pudo regresar a los entrenamientos en enero de 2025 y volvió a ser elegible para competir en marzo. Para entonces, la Juventus ya había rescindido de mutuo acuerdo su contrato, cuya vigencia alcanzaba inicialmente hasta junio de 2026.

El pobre paso de Pogba en la Ligue 1 con el Mónaco

El Mónaco incorporó al francés como agente libre el 28 de junio de 2025. La operación suponía una oportunidad para recuperar a uno de los centrocampistas más dominantes de su generación, pero la preparación física resultó mucho más compleja de lo previsto.

Pogba no reapareció hasta el 22 de noviembre de 2025, cuando ingresó en los minutos finales de la derrota por 4-1 ante el Rennes. Habían transcurrido 811 días desde su anterior partido oficial.

Su regreso estuvo condicionado por diferentes molestias en el tobillo y el gemelo. El francés dejó algunos minutos prometedores contra el Paris Saint-Germain, pero nunca logró encadenar más de dos apariciones y fue apartado de la lista del Mónaco para las eliminatorias de la Champions League.

La primera y única titularidad llegó el 2 de mayo de 2026 contra el Metz. Pogba disputó cerca de una hora y el conjunto del Principado remontó para imponerse por 2-1, con un gol de Ansu Fati en el tiempo añadido.

El balance definitivo queda reducido a seis apariciones, 115 minutos y ninguna participación en competición europea. La lesión sufrida durante la última pretemporada terminó por alejar nuevamente al centrocampista de los terrenos de juego.

Paul Pogba brilló en Manchester United, Juventus y Francia

El desenlace en Mónaco contrasta con una carrera que llevó a Pogba hasta la cima del fútbol mundial. Formado inicialmente en el Le Havre, ingresó en la cantera del Manchester United con 16 años y debutó con el primer equipo en 2011.

Su falta de oportunidades en Inglaterra propició su marcha a la Juventus en 2012. En Turín se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo, conquistó cuatro títulos consecutivos de la Serie A y alcanzó la final de la Champions League de 2015.

El Manchester United pagó 105 millones de euros más variables para recuperarlo en 2016, una cifra que entonces representó un récord mundial. En Old Trafford ganó la Europa League y la Copa de la Liga, aunque su segunda etapa también estuvo marcada por la irregularidad, las lesiones y una deteriorada relación con José Mourinho.

Su mayor éxito llegó con la selección francesa. Pogba fue campeón del Mundial sub-20 de 2013 y levantó la Copa del Mundo de 2018 en Rusia, torneo en el que marcó uno de los goles de la final contra Croacia. También conquistó la Liga de Naciones de 2021 y acumuló 91 internacionalidades con Francia.

La segunda etapa en la Juventus, iniciada en 2022, nunca llegó a despegar. Una grave lesión de rodilla le impidió disputar el Mundial de Qatar y limitó su participación a 162 minutos durante su primera temporada. Cuando comenzaba a reaparecer llegó el positivo que volvió a detener su carrera.

Paul Pogba queda libre y buscará un nuevo equipo

A los 33 años, Pogba vuelve a encontrarse sin equipo y con la obligación inmediata de recuperarse de su última lesión muscular. El mercado de Arabia Saudí, la MLS estadounidense y algunos clubes franceses aparecen como posibles destinos, aunque todavía no existe una negociación.

Su futuro dependerá tanto de la respuesta física como de su voluntad para afrontar otra rehabilitación. Pogba ya superó una sanción que amenazó con terminar prematuramente su trayectoria, pero su etapa en el Mónaco ha demostrado que recuperar el ritmo de la alta competición representa un desafío diferente.

El centrocampista abandona el Principado habiendo logrado regresar al fútbol profesional, aunque sin la continuidad que buscaban las dos partes. Su próximo paso determinará si todavía queda espacio para una última etapa sobre el césped o si los 115 minutos disputados con el Mónaco terminan convirtiéndose en el epílogo de una carrera extraordinaria.