Ruggeri deja el Atlético y se convierte en ‘villano’ de Emery

Matteo Ruggeri pone fin a su etapa en el Atlético de Madrid un año después de su llegada. El lateral italiano se marcha al Aston Villa y firma hasta 2031

Matteo Ruggeri pone fin a su aventura como rojiblanco apenas un año después de su llegada y se convierte oficialmente en nuevo futbolista del Aston Villa. El conjunto inglés ha cerrado su incorporación para reforzar el lateral izquierdo tras la salida de Lucas Digne al Paris Saint-Germain.

La operación se ha cerrado en 18 millones de euros fijos más otros seis en variables, por lo que el traspaso podría alcanzar los 24 millones. Ruggeri, que tenía contrato con el Atlético hasta 2030, firma ahora con el conjunto dirigido por Unai Emery hasta 2031.

Un año y 47 partidos de rojiblanco

El italiano llegó al Metropolitano en el verano de 2025 procedente del Atalanta, que recibió alrededor de 17 millones de euros por su traspaso. El Atlético apostó por un futbolista de 22 años que venía de ser una de las revelaciones de la Serie A y que había conquistado la Europa League de 2024 con el conjunto de Bérgamo. Además, había sido incluido en el equipo ideal de aquella edición de la competición europea. Sin embargo, su única temporada en Madrid no respondieron a las expectactivas esperadas. Participó en 47 partidos oficiales y repartió siete asistencias, llegando a ser titular en buena parte de los encuentros importantes, incluidos los cruces de Champions ante el Barcelona. Aun así, nunca consiguió hacerse de manera definitiva con el puesto de lateral izquierdo.

Su salida también supone otro capítulo en la particular relación del Atlético con los futbolistas italianos. Ruggeri se marcha después de convertirse en el segundo jugador de esa nacionalidad con más apariciones como rojiblanco, solo por detrás de Serena, que alcanzó los 51 encuentros. La conocida como 'maldición italiana' vuelve a aparecer en el Metropolitano después de que otros nombres como Albertini, Abbiati, Motta, Cerci o Raspadori tampoco consiguieran consolidarse en el club.

Emery encuentra al sustituto de Digne

Una de las necesidades que tenía Unai Emery en su plantilla es resolvida. La marcha de Lucas Digne al PSG había dejado al conjunto inglés con pocas alternativas en el lateral izquierdo, con Ian Maatsen como una de las principales opciones disponibles.

El Atlético, por su parte, consigue hacer caja con un futbolista que llegó hace apenas un año y libera espacio en una posición que ya ha reforzado con Alejandro Grimaldo, cuyo fichaje terminó de reducir las opciones de Ruggeri en el equipo. La operación se suma además a otras salidas importantes del verano y permite al club madrileño seguir generando margen para acometer sus próximos movimientos en el mercado.