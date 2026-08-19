Harry Kane manda un aviso al Bayern: “Sólo me queda un año de contrato...”

Harry Kane afronta un momento clave en su futuro en el Bayern de Múnich. El delantero inglés, que termina contrato en junio de 2027, ha confirmado que las conversaciones para renovar comenzarán esta semana o la próxima

El futuro de Harry Kane vuelve a situarse sobre la mesa en el Bayern de Múnich. El delantero inglés termina contrato con el conjunto alemán el 30 de junio de 2027 y, con apenas un año de vinculación por delante, ya espera iniciar las conversaciones para tratar su renovación. El propio futbolista ha confirmado que los contactos podrían comenzar en los próximos días.

Kane, de 33 años, quiso dejar este asunto hasta después del Mundial y de sus vacaciones, una vez finalizada la competición. Ahora, ya de vuelta a la dinámica del Bayern, considera que ha llegado el momento de sentarse con el club para abordar su futuro. “Hemos dejado claro que queremos hablar de esto después del Mundial y después de mis vacaciones. Así que aún no sé la fecha exacta, pero las conversaciones empezarán esta semana o la que viene”, aseguró el delantero en unas declaraciones recogidas por Bild.

El inglés, que aterrizó en Múnich en agosto de 2023 procedente del Tottenham, tiene claro que la situación contractual obliga a empezar a tomar decisiones. “Ahora es, obviamente, el momento de empezar las conversaciones, ya que sólo nos queda un año”, señaló Kane, poniendo el foco en la cuenta atrás de su actual contrato.

Kane espera reunirse con el Bayern

El delantero no quiso, sin embargo, dramatizar la situación y transmitió tranquilidad respecto a las negociaciones. “Eso es importante. Pero ambas partes estamos tranquilas, y estoy bastante seguro de que las conversaciones tendrán lugar esta semana o la próxima”, añadió.

En las oficinas del Bayern ya trabajan para cerrar uno de los asuntos prioritarios de los próximos meses. La intención del club es mantener a su gran referencia ofensiva, que desde su llegada se ha convertido en una de las piezas fundamentales del proyecto bávaro. Kane percibe actualmente un salario bruto de 25 millones de euros anuales.

Sus números, el mejor argumento

La apuesta por el internacional inglés ha dado, hasta ahora, un resultado difícilmente mejorable. En sus 147 partidos con el Bayern de Múnich, Kane ha firmado 146 goles y 33 asistencias, unas cifras que explican por qué el club quiere asegurar su continuidad más allá de 2027.También Uli Hoeness, presidente de honor de la entidad, se mostró recientemente convencido de que no existen motivos para pensar en una salida. “No he hablado directamente con Harry sobre esto, pero sé que está muy contento en Múnich. Nosotros también estamos muy contentos con él, y realmente no hay ninguna razón para que se vaya el año que viene. Al menos, no lo veo marchándose”, afirmó.Las próximas semanas serán importantes para conocer si esa tranquilidad se traduce en un acuerdo. Por ahora, Kane ya ha dejado claro cuál es el siguiente paso: con un solo año de contrato pendiente, ha llegado la hora de hablar.