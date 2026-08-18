El Inter mete presión al Espanyol por el fichaje de Issiaka Kamate

El club perico ha retomado las conversaciones por el extremo francés, pero Monchi solicita tiempo para cerrar los flecos mientras los italianos atienden otras ofertas por el jugador

El Espanyol ha vuelto a contactar con el Inter para intentar reactivar el fichaje de Issiaka Kamate. La operación, que hace una semana parecía encaminada, todavía no ha entrado en su fase definitiva porque el conjunto blanquiazul necesita unos días para resolver los últimos detalles.

El problema es que el Inter no está dispuesto a conceder un margen ilimitado. El francés de 22 años cuenta con más pretendientes y propuestas concretas, una competencia que obliga a Monchi a decidir si mantiene las condiciones trabajadas o deja escapar un refuerzo diseñado para la banda derecha.

Espanyol e Inter retoman la negociación por Issiaka Kamate

La actualización publicada por Matteo Moretto confirma que los dos clubes han recuperado el contacto, aunque las conversaciones aún no avanzan hacia el cierre. El Espanyol ha solicitado unos días para rematar los flecos de la operación, mientras que el Inter pretende encontrar una solución con mayor rapidez debido a las ofertas que maneja por su futbolista.

El movimiento corrige la impresión generada a comienzos de agosto, cuando la llegada de Kamate a Barcelona llegó a darse prácticamente por hecha. Las condiciones trabajadas entonces situaban el traspaso alrededor de tres millones de euros y contemplaban que la entidad italiana conservase un 50% sobre una futura venta.

El Inter dispone además de una posición negociadora sólida. Kamate tiene contrato hasta junio de 2029, con una opción para ampliar otra temporada, por lo que el club milanés no está obligado a aceptar una propuesta que considere insuficiente. La aparición de otros compradores incrementa esa ventaja y reduce el tiempo que puede emplear el Espanyol en tomar una decisión.

Issiaka Kamate ofrece al Espanyol la polivalencia que busca Manolo González

Nacido en Aulnay-sous-Bois el 2 de agosto de 2004, Issiaka Kamate es francés y cuenta también con ascendencia costamarfileña. Mide 1,86 metros, es zurdo y llegó a la cantera del Inter con 16 años después de formarse en el FC Montfermeil.

Su perfil explica el interés blanquiazul. Puede actuar como extremo derecho, interior, mediocentro de recorrido o carrilero. Tiene potencia para conducir, capacidad para abarcar metros y una zancada que le permite participar en las dos direcciones. No responde al molde de un atacante pequeño que vive pegado a la línea, sino al de un futbolista físico capaz de partir desde la banda y ocupar espacios interiores.

La pasada temporada se consolidó con el Inter Sub-23 en la Serie C. Firmó cinco goles y tres asistencias en 33 encuentros de liga, a los que añadió otro tanto y un último pase en la Copa de la categoría. Antes había acumulado experiencia mediante dos cesiones: primero en el AVS portugués y después en el Módena de la Serie B italiana.

Su aparición más importante llegó el 4 de febrero de 2026. Cristian Chivu lo alineó como carrilero derecho en los cuartos de final de la Coppa Italia frente al Torino y el joven respondió con una asistencia para Ange-Yoan Bonny. El Inter ganó aquel partido por 2-1, aunque Kamate no consiguió establecerse de manera permanente en el primer equipo.

Monchi estudia a Kamate para ampliar el ataque de Manolo González

El Espanyol busca un futbolista ofensivo que eleve la competencia en los costados y permita a Manolo González modificar su estructura durante los partidos. Kamate podría actuar en la derecha, desplazarse hacia el centro o convertirse en una alternativa para Omar El Hilali cuando el equipo necesite un lateral de mayor vocación ofensiva.

Monchi reconoció antes del comienzo de LaLiga que la plantilla se encontraba completada aproximadamente en un 85%. El director general deportivo todavía pretende incorporar dos o tres jugadores, con especial atención a un extremo y a la defensa. Kamate encaja en esa planificación por su margen de crecimiento y por la posibilidad de adquirirlo en propiedad.

El estreno en LaLiga ha reducido la ansiedad, pero no las necesidades. El Espanyol derrotó por 3-0 al Levante en el RCDE Stadium gracias a un doblete de Roberto Fernández y al gol de Dolan. El resultado reforzó la propuesta de Manolo González, aunque una victoria en la primera jornada no modifica el diagnóstico realizado durante el verano.

El Real Madrid espera al Espanyol mientras el Inter escucha ofertas por Kamate

Mientras el Espanyol piensa en su siguiente duelo de LaLiga ante el Real Madrid, el Inter no quiere que el mercado se detenga alrededor de un solo comprador. La existencia de competencia permite a los italianos valorar otras fórmulas y escoger la oferta más favorable, ya sea por la cantidad fija, los porcentajes futuros o las garantías de pago. Cada día solicitado por el Espanyol puede abrir más espacio para sus rivales.

La decisión queda ahora en manos de Monchi y de la propiedad perica. Si el club considera que Kamate sigue siendo una prioridad, deberá transformar los contactos en una propuesta definitiva antes de que el Inter avance con otro pretendiente. El jugador continúa perteneciendo a la entidad milanesa y la operación permanece abierta, pero ya no depende únicamente de la voluntad del Espanyol.