Roberto Fernández responde a las intenciones de Monchi en el Espanyol

El exdelantero del Málaga encendió el arranque del Espanyol con un doblete y un mensaje directo tras el triunfo ante el Levante: "Lo del final de la temporada pasada no puede repetirse"

Roberto Fernández empezó LaLiga EA Sports de la mejor manera, firmando un doblete en la victoria del Espanyol contra el Levante. El delantero respondió a la confianza de Manolo González tras varios partidos sin jugar en pretemporada. Los planes de Monchi podrían cambiar con respecto a la parcela ofensiva viendo el comienzo de campaña del ex del Málaga, pese a la lesión de Kike García y a la baja prolongada de Javi Puado.

Manolo González cuenta actualmente con el propio Roberto Fernández, además de otras opciones como Pere Milla, Jofre, Dolan o Álex Calatrava, uno de los fichajes de este mercado. Por ello, a falta de que vuelta Kike García, que ha sufrido una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha, y Javi Puado, el Espanyol podría tomar la decisión de cerrar la puerta a más incorporaciones durante las próximas dos semanas

Roberto Fernández: "Lo del final de la temporada pasada no puede repetirse"

Tras vencer al Levante el pasado domingo, Roberto Fernández atendió a los medios de comunicación para compartir sus sensaciones en la vuelta al fútbol en el RCDE Stadium: "Este resultado ayuda mucho a la confianza del equipo y sobre todo la portería a cero, para la confianza de nuestros defensores. Los nuevos han estado genial. Todo el equipo ha estado bien, incluso los que han salido del banquillo".

El delantero del Espanyol destacó que fue "un partidazo del todo el equipo. Es la jornada 1, pero capturaré la pantalla y me guardaré la foto. Lo del final de la temporada pasada no puede volver a repetirse. Hemos empezado espectacular y tenemos que seguir así. El Real Madrid es uno de los mejores equipos pero ya sabemos lo que es ganarle. Vamos a intentar ganarle aquí en casa con todas nuestras armas".

Roberto Fernández empieza por la puerta grande con el Espanyol

Roberto Fernandez afronta su tercera temporada en el Espanyol dispuesto a mejorar sus cifras con respecto a las dos campañas anteriores, en las que se quedó en seis y siete goles respectivamente. Ahora, el ex del Málaga ya ha registrado dos tras la primera jornada de LaLiga, derribando la puerta y recibiendo buenas noticias. El delantero podría intentar superar los quince tantos que logró en el club malacitano en la 2023/2024.

Pese a la dura lesión que ha sufrido Kike García el uno de agosto, Roberto Fernández ha dado un paso al frente en el primer partido oficial del Espanyol esta temporada. La efectividad del cordobés fue definitiva, firmando tres toques en el área rival, de los cuáles dos fueron entre los tres palos, poniendo el 2-0 contra el Levante antes del término de la primera parte. El ex del Málaga avisa seriamente en el arranque de campaña.

Roberto Fernández gana enteros para ser el elegido en la delantera del Espanyol

Además, Roberto Fernández viene de quedarse tres partidos sin minutos, ante el Olot, Pau FC y Middlesbrough. Sin embargo, disputó los 90' frente al Sabadell, Burnley y Coventry, dónde vio puerta. Por ello, el delantero del Espanyol prolonga su racha dándole la razón a Manolo González con su doblete ante el Levante, por lo que podría ser la opción elegida para los siguientes partidos de LaLiga EA Sports del conjunto perico.

Tras la victoria ante el Levante, Roberto Fernández puede ser de la partida para recibir al Real Madrid el próximo sábado en el RCDE Stadium. Los de Manolo González encararán el encuentro tras el antecedente de la temporada pasada, dónde el conjunto de Álvaro Arbeloa derrotó a los pericos por 0-2, con un doblete de Vinicius, que se espera que sea titular tras los minutos que ha tenido en pretemporada.