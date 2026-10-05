Sorteo Copa del Rey | Equipos, fechas, cruces y partidos de la primera ronda de la Copa del Rey
Sigue en ESTADIO Deportivo los emparejamientos de la primera ronda del torneo del KO en la que ya entran en liza los equipos de Primera División salvo los que disputan la Supercopa de España; la Ciudad del Fútbol de Las Rozas acoge el acto que dará forma a los 56 cruces de la primera eliminatoria
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¡CF CALAMOCHA-EUROPA!
¡MANRSESA-SANT ANDREU!
¡CD TUDELANO-REAL ZARAGOZA!
¡PEÑA SPORT-SD HUESCA!
¡UTEBO FC-SABADELL!
¡CD PAMPLONA-EIBAR!
¡CD CUARTE-GIRONA!
¡CD BAREA-ANDORRA!
¡SESTAO RIVER-ESPANYOL!
¡VENCEDOR AE PRAT-SAN RAFAEL-ATHLETIC CLUB!
¡CD ANAITASUNA-DEPORTIVO ALAVÉS!
¡ATLÉTICO CALATAYUD-OSASUNA!
Vamos con la siguiente zona geográfica, la segunda de las cuatro en la que se divide el territorio español.
COPA B: 30 equipos (Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, Rioja)
LaLiga EA Sports: Alavés, Athletic, Espanyol, Osasuna
LaLiga Hypermotion: Andorra, Eibar, Girona, Sabadell
1ª Federación: Barakaldo, Europa, Huesca, UD Logroñés, Real Unión, Sant Andreu, Zaragoza
2ª Federación: Amorebieta, Calamocha, Manresa, Peña Sport, Portugalete, Reus, Tudelano, Utebo
3ª Federación: Cuarte, Pamplona, Varea
Copa Federación: Sestao
Regional: Anaitasuna, Calatayud, Vencedor Prat-San Rafael
¡GIMNÁSTICA TORRELAVEGA-OURENSE!
¡REAL ÁVILA-UNIONISTAS!
¡CORUXO-ZAMORA!
¡SEGOVIANA-CULTURAL LEONESA!
¡ATLÉTICO TORDESILLAS-MIRANDÉS!
¡AROSA-PONTEVEDRA!
¡LLANERA-PONFERRADINA!
¡NUMANCIA-REAL OVIEDO!
¡CD LAREDO-BURGOS CF!
¡GUIJUELO-SPORTING DE GIJÓN!
Estamos en bolas de equipos de Segunda Federación que se enfrentarán a equipos de Segunda División.
¡COVADONGA-VALLADOLID!
Vamos con los equipos de Tercera Federación: Covadonga, Guijuelo, Laredo.
¡SALAMANCA UDS-CELTA DE VIGO!
Vamos con el enfrentamiento del equipo de esta copa procedente de Copa Federación, el Salamanca UDS.
¡AURIENSE-DEPORTIVO DE LA CORUÑA!
Recordamos que estamos sorteando los enfrentamientos de la Copa A, los equipos del norte de España (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia).
¡RIBADESELLA CF-RACING DE SANTANDER! Sergio Canales ha sacado la bola con una sonrisa.
Sale la bola de Ribadesella CF.
¡ARRANCA EL SORTEO!
Esta primera eliminatoria será a partido único los días 27, 28 y 29 de octubre. Solo un partido de los 56 enfrentará a dos equipos de la misma categoría, en este caso de Primera Federación (Aguilas, Antequera, Cartagena y Jaén).
Louzán: "Este torneo es una fiesta. Partimos desde el fútbol regional y hoy muchas localidades estarán atentas. Agradecer la implicación que hay en todos los clubes y las entidades que nos ayudan. Agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que velan por la integridad de todos. Y que la gane el mejor"
Aparece Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que condena los actos vandálicos que tuvieron lugar ayer en Tenerife.
"He vivido los años más bonitos de mi carrera en el Betis, con quien logré ganar la Copa del Rey", recuerda Canales.
Habla Sergio Canales, que recuerda su participación con el Racing en la Copa del Rey.
Hablan con Iker Muniain, que ejercerá de mano inocente.
Arranca el sorteo de la Copa del Rey en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.
Es una mañana de gran ilusión en Lebrija. ‘La Balona’, que3 venció por 7-1 en en global de su eliminatoria al Ceuta 6 de Junio, espera rival entre Sevilla, Betis, Getafe y Rayo Vallecano. El equipo de División de Honor juega en el Campo Municipal de Lebrija, de césped artificial y con capacidad para 3.500 espectadores.
También cambia el régimen de sanciones respecto a otras competiciones. Las suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas se producirán al alcanzar tres amonestaciones, mientras que una tarjeta roja también acarreará la correspondiente sanción.
Otra de las particularidades de las primeras rondas estará en el arbitraje. El VAR no entrará en funcionamiento hasta los octavos de final, por lo que las decisiones arbitrales de las eliminatorias iniciales no contarán con la asistencia del videoarbitraje.
La única excepción llegará precisamente en semifinales, la única ronda que se disputará a doble partido. Los dos encuentros permitirán decidir quiénes son los finalistas que lucharán posteriormente por el título.
La fórmula de la Copa volverá a mantener su esencia de competición del KO. Las eliminatorias se disputarán a partido único hasta las semifinales, lo que convierte cada cruce en una final para el equipo que se juega su continuidad.
El cuadro definitivo queda completado con los últimos diez billetes procedentes de las eliminatorias previas. Los equipos clasificados son Atlético Calatayud, CD Anaitasuna, UB Lebrijana, Ribadesella CF, Auriense CA, Sporting Alcázar, UE Tavernes de la Valldigna y UD Pinatar.
Aún quedan por resolverse dos eliminatorias previas entre Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza, suspendido por incidentes, y del AE Prat-San Rafael, aplazado por la imposibilidad de viajar del conjunto visitante por la climatología.
Los representantes de Tercera RFEF son Covadonga, Laredo y Guijuelo (Grupo 1), CD Varea, CD Pamplona y CD Cuarte (Grupo 2), Manacor y Tarancón (Grupo 3) y Trival Valderas Alcorcón (Grupo 4).
De Segunda Federación están el Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, UD Llanera, Gimnástica de Torrelavega y Atlético Tordesillas (Grupo 1), Utebo, Tudelano, Amorebieta, Reus, Portugalete, Manresa, Peña Sport y CF Calamocha (Grupo 2), Atlético Baleares, UD Poblense, Alcoyano, CD Minera, Conquense, Castellonense, CP Mijas-Las Lagunas, Cieza y Puertollano (Grupo 3), Xerez, UD San Sebastián de los Reyes, Alcalá, Ciudad Lucena, Atlético Paso, Don Benito y Badajoz (Grupo 4).
También participarán los representantes de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF ya clasificados, además de los cuatro equipos que llegan a través de la Copa Federación: Salamanca UDS, Sestao River, Navalcarnero y Recreativo de Huelva.
Junto a los 16 clubes de Primera estarán todos los equipos de Segunda División, salvo los filiales de Real Sociedad y Celta de Vigo. Entre ellos aparecen Real Oviedo, Burgos, Sporting, Valladolid, Girona, Eibar, Andorra, Sabadell, Mallorca, Almería, Castellón, Ceuta, Albacete, Granada, Eldense, Las Palmas, Córdoba, Leganés, Cádiz y Tenerife.
El sorteo estará condicionado por la categoría de los equipos y por criterios de proximidad geográfica. La distribución se realizará mediante cuatro grupos, con el objetivo de organizar los emparejamientos y reducir desplazamientos.
Grupo 4: Real Betis, Sevilla FC, Getafe y Rayo Vallecano.
Grupo 3: Villarreal, Valencia, Elche, Levante y Málaga.
Grupo 2: Espanyol, Athletic Club, Deportivo Alavés y Osasuna.
Grupo 1: Celta de Vigo, Racing de Santander y Deportivo.
La principal novedad para los aficionados a la máxima categoría será la entrada en competición de 16 clubes de Primera. La distribución establecida para los equipos de Primera se divide geográficamente en cuatro subcategorías.
El sorteo determinará los 56 enfrentamientos de la primera ronda, todos ellos a partido único.
El acto podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, además de Teledeporte y Movistar+ y por supuesto en directo a través de ESTADIO Deportivo.
El sorteo se celebrará este lunes 5 de octubre a partir de las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.
Serán 112 equipos los que entren en los bombos, entre ellos 16 representantes de Primera División.
El sorteo arrancará a las 13:00 horas de este lunes 5 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Será la primera ronda del torneo en una ceremonia que pondrá en marcha la participación de la mayoría de los clubes que aspiran a conquistar el título.
Hoy ya entran a competir los equipos de Primera menos los que disputan la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad), que están exentos hasta la ronda de dieciseisavos de final.
¡Muy buenos días! Ya estamos en la sede de la Ciudad del Futbol de Las Rozas para vivir el sorteo de esta primera eliminatoria de la Copa del Rey.
La Copa del Rey 2026/2027 echa a andar este lunes con el sorteo de la primera ronda, que se celebra a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La ceremonia definirá los 56 enfrentamientos que abrirán el camino hacia el título.
En total, 112 equipos estarán en los bombos, aunque cuatro de los grandes de Primera División todavía tendrán que esperar. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad están exentos de las primeras eliminatorias por su participación en la Supercopa de España.
16 equipos de Primera entran en escena
La primera ronda supondrá el estreno de 16 equipos de LaLiga, distribuidos en cuatro grupos para organizar los emparejamientos y aplicar los criterios de proximidad geográfica.
Entre ellos estarán Celta, Espanyol, Athletic, Alavés, Osasuna, Villarreal, Valencia, Elche, Levante, Málaga, Betis, Sevilla, Getafe y Rayo Vallecano, además de Racing de Santander y Deportivo.
A ellos se sumarán los equipos de Segunda División, con clubes como Oviedo, Sporting, Valladolid, Girona, Eibar, Almería, Castellón, Granada, Cádiz, Tenerife o Las Palmas, además de representantes de Primera, Segunda y Tercera RFEF.
El factor campo, una de las claves
Uno de los grandes atractivos de esta primera ronda volverá a ser la posibilidad de que los equipos modestos reciban a un rival de Primera ante su público.
La normativa establece que el conjunto de menor categoría jugará como local, siempre que su estadio cumpla los requisitos exigidos por la RFEF. En los duelos entre equipos de la misma categoría, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya salido primero.
A partido único y sin VAR
La Copa mantendrá su formato habitual de eliminatorias a partido único hasta las semifinales. Cada cruce será, por tanto, definitivo y dejará a uno de los dos equipos fuera del torneo.
Las semifinales serán la excepción, ya que se disputarán a doble partido para decidir los dos finalistas.
Otra de las particularidades estará en el arbitraje: no habrá VAR hasta los octavos de final. Las primeras eliminatorias se disputarán, por tanto, sin asistencia del videoarbitraje.