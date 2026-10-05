Sorteo Copa del Rey | Equipos, fechas, cruces y partidos de la primera ronda de la Copa del Rey

El cuadro definitivo queda completado con los últimos diez billetes procedentes de las eliminatorias previas. Los equipos clasificados son Atlético Calatayud, CD Anaitasuna, UB Lebrijana, Ribadesella CF, Auriense CA, Sporting Alcázar, UE Tavernes de la Valldigna y UD Pinatar.

Aún quedan por resolverse dos eliminatorias previas entre Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza, suspendido por incidentes, y del AE Prat-San Rafael, aplazado por la imposibilidad de viajar del conjunto visitante por la climatología.