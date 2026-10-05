Monchi vuelve al asunto del Balón de Oro y explica qué quiso decir con Lamine: "Pinché la rueda y puse el parche"

El director deportivo del Espanyol vuelve a pronunciarse sobre la polémica generada por sus palabras sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro, aclarando el contexto de su comentario y asegurando que nunca quiso molestar a la afición blanquiazul

Monchi ha vuelto a poner sobre la mesa una polémica que parecía ya aparcada. El director general deportivo del Espanyol aprovechó su intervención en 'Radioestadio', de Onda Cero, para explicar de nuevo aquellas palabras sobre el Balón de Oro y Lamine Yamal que provocaron críticas entre el entorno perico. El dirigente quiso poner el foco en el contexto en el que se produjo su respuesta y recordó las disculpas que trasladó posteriormente al espanyolismo.

El episodio se produjo durante la presentación del torneo de José Antonio Reyes, en un ambiente que el propio Monchi definió como distendido. Allí fue preguntado por sus preferencias para el Balón de Oro y, entre Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, se decantó por el futbolista del Barcelona. Una respuesta que terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor de la que esperaba. "Pinché la rueda y puse el parche. Fue una respuesta en un contexto muy relajado, en la presentación del torneo de José Antonio Reyes, en el que me encontraba a gusto con gente que hace tiempo que no veía. Era elegir entre Mbappé, Harry Kane y Lamine. Lo dije sin ningún tipo de intención", explicó.

Monchi insiste en que no quiso molestar al Espanyol

El dirigente quiso dejar claro que aquella elección no escondía ningún mensaje contra el club del que forma parte. Monchi entiende que sus palabras fueron interpretadas desde una perspectiva diferente a la intención con la que fueron pronunciadas y volvió a recordar que posteriormente trató de corregir la situación. Para explicar su postura, recurrió incluso a uno de los grandes símbolos del sevillismo. Monchi puso como ejemplo a Jesús Navas y sus recientes declaraciones sobre Fabián Ruiz, a quien el excapitán del Sevilla señaló como merecedor del Balón de Oro. "Leí a Jesús Navas decir que lo merece Fabián y no he leído a ningún sevillista decir nada. Posiblemente se lo merezca muchísimo también, porque alguien más que ha ganado lo que Fabián es difícil", comentó.

El director deportivo fue más allá y destacó la trayectoria internacional del centrocampista del PSG. "El otro día me llamó la atención que son 52 partidos seguidos que lleva sin perder con la selección absoluta. Es una auténtica pasada, más allá de lo que ha ganado con el PSG", añadió. Y utilizó esa situación para reforzar su argumento: "Y por eso no creo que tengan que molestarse los sevillistas. Si Fabián es muy bueno y es bético, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada".

Monchi mantiene la confianza en Manolo González

Más allá de la polémica, la conversación también permitió conocer la postura de Monchi sobre el momento deportivo que atraviesa el Espanyol. El conjunto perico afronta una etapa exigente después de encadenar dos derrotas antes del parón, pero el dirigente mantiene intacta su confianza en Manolo González. "A día de hoy yo lo único que puedo decir es que con Manolo seguimos trabajando día a día, intentando evidentemente mejorar situaciones que creemos que se tienen que mejorar", señaló.

Monchi sí reconoció que el rendimiento ofrecido frente al Elche estuvo lejos de lo esperado. "Más allá de las dos derrotas, yo creo que la imagen que dimos, sobre todo el día del Elche, no fue buena y es un partido que teníamos que haber ganado sí o sí", admitió. El dirigente también valoró positivamente la convocatoria de Roberto Fernández con la selección española, que considera un reconocimiento tanto para el propio futbolista como para el trabajo colectivo realizado en el Espanyol. "El tema de Roberto, satisfecho. Es un premio para el equipo y para él, evidentemente", apuntó.