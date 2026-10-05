Santi Denia sorprende con una llamativa comparación: "Gordon está al mismo nivel que Lamine Yamal"

El seleccionador de la República Checa se descanse en elogios hacia Inglaterra, su próximo rival en la Nations League, y se detiene de paso en el extremo azulgrana, que como su compañero está brillando con fuerza con su selección en este largo parón

El largo parón internacional motivado por los compromisos de las selecciones ha venido a confirmar el dulce momento de forma por el que atraviesa Lamine Yamal. El extremo de la 'Roja' ha firmado cuatro goles y una asistencia en los tres primeros encuentros de la campeona del mundo en la Nations League, siendo la República Checa la última en sufrir al crack del FC Barcelona.

Tres goles en tres partidos de Anthony Gordon

Aunque vendió cara su derrota, el combinado dirigido por el español Santi Denia cierra el grupo C sin haber puntuado todavía y este próximo martes deberá medirse de nuevo a Inglaterra en suelo británico tras haber caído la pasada semana en su país por 0-2. En dicho encuentro, el también azulgrana Anthony Gordon hizo uno de los goles de la selección entrenada por Thomas Tuchel, siendo tres tantos y una asistencia el bagaje del extremo en los tres choques disputados por ahora en este parón (aún no ha visto puertam en cambio, con el conjunto culé).

Por ello, Santi Denia ha elogiado al ex del Newcastle y ha sorprendido con una llamativa comparación. "¿Gordon? ¡Qué jugador! ¡Qué futbolista, Dios mío! Está al mismo nivel que… no sé, iba a decir Lamine. Joven, atrevido, en el uno contra uno, rápido... Y qué gran trabajo ha hecho el fútbol inglés formando jugadores como él", afirmó el que fuese ex seleccionador español en categorías inferiores, que conoce de sobra al candidato al Balón de Oro.

Gordon no quiere imitar el estilo de España

Además, el técnico albaceteño se refirió a las recientes declaraciones de Gordon, en las que aseguró que Inglaterra no debe tratar de imitar el estilo de juego de España. "Mira, cada país tiene su esencia, hay que respetarla y aceptarla. Tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana; el éxito no es inmediato, es un proceso. Se cometerán errores, pero hay que tener claro a dónde se va. En 15 años con las inferiores nos desarrollamos, evolucionamos, nos adaptamos. Mira lo que hacen otras federaciones... Eso no es copiar, es aprender", explicó.

Los elogios de Santi Denia a Inglaterra: "Está a un paso de la final del Mundial"

Además, el actual seleccionador checo elogió la labor que se viene desarrollando en el combinado inglés desde la banda, algo que por su experiencia conoce como pocos. "Ha habido muchas finales, muchos momentos con Inglaterra. Llegué a la federación española en 2010 y la Federación Inglesa de Fútbol es la que más ha crecido. Ganaron una Eurocopa Sub-17, un Mundial Sub-17 en India, una Eurocopa Sub-21... porque han creído en invertir en la juventud y han apoyado su desarrollo. Les brindas oportunidades y experiencias que luego se reflejan en la selección absoluta. La Federación Inglesa lo vio antes que el resto", destacó.

Por todo ello, Santi Denia cree que los éxitos del futbol inglés a a nivel absoluto no tardarán en llegar. "Inglaterra es muy, muy buena; está a un paso de la final del Mundial. Defiendo mucho a la Federación Inglesa, está entre las dos o tres mejores selecciones del mundo, siempre ahí. La Federación lo vio, invirtió, y les animo a que sigan haciéndolo: en jugadores jóvenes y en la formación de técnicos", sentenció.