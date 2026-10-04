Keyne, hermano de Lamine Yamal, alucina con el gol del jugador de la selección española: "Mama mía"

El hermano pequeño de la estrella del FC Barcelona y de España, celebró de manera efusiva el cuarto gol de Lamine en esta Nations League. "El portero se ha tirado", comentó en una historia compartida por su madre, Sheila Ebana

Lamine Yamal está acostumbrándose y también acostumbrando a la afición española a marcar en los primeros minutos de los encuentros de la Nations League. El jugador del Barcelona y de la selección española ya suma cuatro goles en este parón en el que España se ha enfrentado a Inglaterra, Croacia y República Checa.

Aún queda un partido más para que Lamine Yamal pueda seguir agradando esa cifra de goles de los cuales tres, llegaron antes de los 10 primeros minutos de partido. El gol ante Inglaterra fue a los dos minutos, ante Croacia cuando apenas se había superado el primer minutos de juego y el último, frente a República Checa, a los seis minutos.

Este último gol de Lamine Yamal con la selección española se podría decir que fue muy 'made in Lamine' ya que el jugador la cogió en la banda derecha y tras buscar el espacio por el centro, golpeó con la pierna zurda para superar al guardameta rival. La narración más viral de este gol corrió a cargo del hermano del propio Lamine, Keyne Yamal.

Keyne Yamal, hermano de Lamine, narra el golazo con España

En una historia en Instagram compartida por la madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, se veía como tanto ella como su hijo pequeño Keyne estaban viendo el partido de España en la televisión. Bajo el título 'Keyne os narra el gol', se podía escuchar perfectamente al hermano de Lamine Yamal alucinando con el gol que acababa de marcar su hermano mayor.

Keyne Yamal, tan espontáneo como suele ser habitual en él, dejaba claro que el gol de Lamine Yamal le había gustado. "¡Que golazo, que golazo!" repetía hasta en dos ocasiones el hermano del jugador del FC Barcelona y de la selección española. Con su madre Sheila Ebana también mostrando su asombro por la última obra de Lamine, Keyne continuó con una expresión típica del italiano y que el pequeño Yamal usó para demostrar lo que le había gustado el tanto: "Mama mía". Keyne, por si su madre Sheila Ebana no se había percatado, le explicó que "el portero se ha tirado".

Keyne Yamal, el hermano de Lamine Yamal que es casi tan famoso como él

Keyne Yamal lleva tiempo robando el corazón de los aficionados al fútbol. Su hermano Lamine Yamal lo ha mostrado varias veces en redes sociales y con la inocencia propia de un niño, ha demostrado que las cámaras no le asustan y que tiene tanto desparpajo como su hermano con un balón en los pies. Al igual que el resto de su familia, Lamine Yamal siempre tiene presente a su hermano Keyne en las celebraciones importantes, tanto del FC Barcelona como de la selección española.

Lamine Yamal junto a su hermano Keyne en el último Mundial

Sin ir más lejos, Keyne se hizo viral en el último Mundiial cuando en uno de los partidos de España de la fase de grupos, la realización le captó celebrando eufóricamente uno de los goles de la Roja. La imagen corrió rápidamente por las redes sociales y dio lugar a más de un meme por la efusividad del hermano de Lamine Yamal. Ahora tras su última narración, Keyne Yamal le vuelve a 'robar' cierto protagonismo a su hermano Lamine.