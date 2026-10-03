Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, confiesa cómo vive su nueva faceta: "Me da mucha vergüenza, me estoy adaptando"

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, ha dado un nuevo paso en su faceta como creadora de contenido al convertirse en protagonista de Forbes Content Creators. Con 2,8 millones de seguidores, reconoce que todavía se está adaptando a la exposición: "Me da mucha vergüenza"

La popularidad de Lamine Yamal ha hecho que su entorno familiar también despierte un enorme interés, pero Sheila Ebana ha comenzado a construir su propio camino en las redes sociales. La madre del futbolista ha sido una de las protagonistas de las portadas realizadas con motivo de los premios Forbes Content Creators.

En la imagen aparece junto a su hijo menor, Keyne. Sheila Ebana posa con un vestido de cuero negro, mientras que el pequeño apuesta por un traje de estilo oversize. La portada supone un nuevo paso en una faceta profesional que comenzó hace apenas unos meses y que ya le ha permitido reunir a una importante comunidad de seguidores.

"Tengo 2,8 millones de seguidores"

La propia Sheila Ebana ha explicado en un vídeo publicado por la revista cómo está siendo su llegada al mundo de la creación de contenido. La madre de Lamine Yamal asegura que lleva cuatro meses dedicada a esta nueva actividad y que el crecimiento ha sido considerable. "Hola, soy Sheila Ebana, actualmente soy creadora de contenido desde hace cuatro meses. Ahora tengo 2,8 millones de seguidores, que sois los que me veis", explica en la publicación.

Una cifra que refleja la enorme repercusión que ha conseguido en poco tiempo. Su contenido le ha permitido acercarse todavía más al público y mostrar una faceta diferente a la que había protagonizado hasta ahora como madre de uno de los futbolistas jóvenes con mayor exposición mediática.

Todavía le cuesta acostumbrarse a la exposición

Aunque el crecimiento de su perfil ha sido rápido, Sheila reconoce que todavía no se siente completamente cómoda delante de las cámaras y los focos. La madre del futbolista admite que todavía le da “mucha vergüenza” esta nueva situación y asegura encontrarse en "pleno proceso de adaptación". Una exposición que ha aumentado de manera considerable desde que decidió comenzar a compartir contenido en redes sociales.

Su intención, según ella misma explica, es sencilla: que quienes entren en sus perfiles encuentren un espacio para entretenerse. "Yo lo que quiero es que la gente se divierta viendo mis vídeos", señala Sheila Ebana, que ha encontrado en las redes sociales una nueva vía para comunicarse directamente con sus seguidores.

Sheila Ebana no se pone límites

A pesar de llevar solamente unos meses como creadora de contenido, Sheila Ebana no parece tener claro todavía hasta dónde puede llegar esta nueva etapa. La propia protagonista reconoce que aún es pronto para saber qué camino tomará su carrera en las redes. "Ahora mismo no te puedo decir dónde me veo en un futuro, pero si me quieres ver, sígueme", concluye.

Así, la madre de Lamine Yamal continúa explorando una faceta que, en apenas cuatro meses, le ha llevado hasta una portada de Forbes y a construir una comunidad de millones de seguidores.