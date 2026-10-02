Josep Martínez, portero de la Selección española: "Lo que más asusta de Lamine Yamal es que todavía tiene margen de mejora, su deseo de crecer es evidente y contagioso"

El portero de la Selección española ha hablado de todo lo que está viviendo en la concentración con los campeones del mundo, donde le ha sorprendido la actitud de Lamine Yamal

Josep Martínez ha sido una de las novedades y la gran sorpresa en la convocatoria de Luis de la Fuente para este parón internacional. El portero de 28 años está viviendo unos días donde prácticamente todo es nuevo pero donde sobre todo ha quedado encantado con Lamine Yamal.

"Es un chico extraordinario y un jugador de otro nivel. Y lo más impresionante, y lo que más asusta, es que todavía tiene margen de mejora. Su deseo de crecer es evidente y contagioso", ha reconocido el meta catalán en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

Criado en La Masía, Josep Martínez conoce muy bien la filosofía y el estilo de fútbol que se practica en la cantera blaugrana, algo a lo que le recuerda esta selección de Luis de la Fuente aunque mucho más acentuado. "El FC Barcelona es una parte importante de la identidad de esta selección, pero no solo. Aquí llega gente de todos los equipos españoles y no se nota: la idea de juego es la misma en todo el país", ha aclarado.

El meta del Inter de Milán salió muy pronto de la cantera culé, con apenas 19 años acabaría recalando en el filia de la UD Las Palmas pero recuerda haber coincidido con alguno de sus ahora compañeros en la selección. "Algunos eran chicos a los que había visto durante mis dos años en el Barcelona y con otros había compartido experiencias en las categorías inferiores de España", ha recordado el de Alzira.

Sorprendido con el juego de España

Ahora que está dentro, Josep Martínez también ha destacado la capacidad que tiene para jugar el conjunto de Luis de la Fuente. "Me ha sorprendido muchísimo la unidad en el juego. Es una selección, no un club, se está poco tiempo juntos y, aun así, parece que estos chicos viven juntos. Hacen todo de memoria", ha explicado.

Sobre Luis de la Fuente, Martínez tan solo tiene palabras buenas. "Es la misma persona humilde y cercana. Con esas cualidades ha construido un grupo con muchísimas ganas de mejorar y que no se conforma con lo que tiene y ha conseguido. El grupo está por encima de todo, nadie está por encima. Todos van en la misma dirección".

Por último, a nivel de clubes y sobre un posible cruce con el FC Barcelona en la Champions, José Martínez dijo: "El Barça es un rival difícil. Sigo LaLiga. Nos enfrentamos a ellos y les ganamos hace dos años y ahora sabemos que tenemos la posibilidad de competir contra ellos. Si nos enfrentamos, competiremos".

Josep Martínez, el guardián del Inter

Josep Martínez afronta una nueva etapa en su carrera después de completar su proceso de adaptación al Inter de Milán tras llegar al conjunto italiano en el verano de 2024 procedente del Genoa, en una operación cercana a los 13 millones de euros, con el objetivo inicial de competir por un puesto con Yann Sommer.

Con Sommer como titular indiscutible, Martínez tuvo que esperar su oportunidad, que llegó en la Coppa Italia. En diciembre de 2024 disputó su primer encuentro oficial con el conjunto nerazzurro frente al Udinese, en un partido que terminó con victoria del Inter por 2-0 y en el que mantuvo la portería a cero.

Pero la lesión de Sommer unas semanas después le permitió asumir la titularidad durante varias jornadas y disputar partidos de mayor exigencia, tanto en la Serie A como en la Champions League. Martínez aprovechó la oportunidad y comenzó a ganar protagonismo dentro de la plantilla.

Durante la temporada 2025/26 continuó alternando apariciones con Sommer, aunque su papel dentro del equipo fue creciendo progresivamente. En sus dos primeras campañas en el Inter acumuló 21 partidos y 11 porterías a cero, además de formar parte de un equipo que conquistó la Serie A y la Coppa Italia.

La salida de Sommer en el verano 2026 supuso el punto de inflexión definitivo. Josep Martínez pasó a ocupar el puesto de principal responsable de la portería interista y la confianza del club se tradujo en un buen rendimiento que ahora le llevado hasta la Selección española. En apenas dos años, Josep Martínez ha pasado de esperar su oportunidad detrás de Sommer a asumir la responsabilidad de defender la portería del Inter.