La frase de Morata que cambió a Lamine Yamal: "Morata me dijo cuando tenía 16 años y él era el capitán de nuestra Selección, que era el mejor del mundo en ese momento"

Lamine Yamal ha desvelado una conversación que mantuvo con Álvaro Morata cuando solo tenía 16 años y comenzaba a hacerse un hueco en la selección española. El entonces capitán de la 'Roja' le lanzó un mensaje que el delantero del Barcelona todavía recuerda y que le ayudó a ganar confianza en sus propias posibilidades

Lamine Yamal ha repasado uno de los momentos que, según él mismo, marcó un antes y un después en su carrera. El delantero del Barcelona ha recordado una conversación que mantuvo con Álvaro Morata cuando apenas tenía 16 años y el actual delantero era capitán de la selección española. El mensaje del entonces referente de la 'Roja' terminó cambiando la mentalidad del joven futbolista.

Fue antes de un España - Brasil disputado en 2024. Yamal ya había irrumpido con fuerza en el fútbol de élite, pero todavía estaba dando sus primeros pasos con la absoluta. En aquel momento, Morata decidió apartarle unos instantes del grupo para hablar con él y transmitirle una confianza que el extremo todavía no parecía tener completamente en sí mismo. El mensaje fue directo: "Morata me dijo cuando tenía 16 años y él era el capitán de nuestra Selección, que era el mejor del mundo en ese momento. Me dijo que solo me faltaba creérmelo y demostrarlo"

El consejo que hizo cambiar el chip a Lamine

Para Yamal, aquellas palabras no se quedaron en una simple conversación entre compañeros. El futbolista reconoce que ese momento le hizo entender que estaba preparado para dar un paso más. "A partir de ahí, entendí que ya podía demostrarlo", explicó el internacional español al recordar aquella charla. Según su propio relato, fue entonces cuando comenzó una progresión que le llevó a consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol mundial.La confianza de Morata llegó en una etapa especialmente temprana de la carrera de Lamine. Con solo 16 años ya había conseguido hacerse un hueco en la selección y competir al máximo nivel, aunque todavía tenía que acostumbrarse a convivir con una atención mediática y unas expectativas enormes. Dos años después, el escenario es completamente diferente. Yamal tiene 19 años, ya es campeón del mundo con España y continúa siendo una de las principales referencias ofensivas tanto del Barcelona como de la selección.

Una ambición que no se detiene tras ganar el Mundial

El atacante azulgrana también ha explicado que su exigencia consigo mismo ha aumentado con el paso del tiempo. De hecho, pese a proclamarse campeón del mundo en 2026, reconoció que no terminó completamente satisfecho con su actuación individual durante el torneo. Considera que pudo aportar todavía más al equipo y que su rendimiento estuvo por debajo de lo que él mismo esperaba. Una mentalidad que encaja con aquella conversación que mantuvo con Morata cuando todavía era un adolescente. "Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí", señaló Yamal al analizar su actuación.

El futbolista ya mira incluso hacia el próximo Mundial, con la ambición de mejorar lo realizado en Estados Unidos, México y Canadá. Su evolución, además, continúa después de haber regresado a la selección para disputar la Nations League. Aquel adolescente que recibió un mensaje de confianza de Morata en 2024 es ahora una de las caras principales de la campeona del mundo. La frase del entonces capitán de España quedó grabada en su memoria y, según sus propias palabras, sirvió para que comenzara a creer todavía más en lo que podía llegar a conseguir.