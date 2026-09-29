Aitana Bonmatí, la internacional española de 28 años: "La norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre, pero a mis padres esto no les parecía bien"

Aitana Bonmatí no podrá defender este año el Balón de Oro tras quedar fuera de las 30 nominadas, pero la estrella del Barcelona guarda una curiosa historia familiar detrás de su apellido. La propia futbolista explicó por qué lleva primero el de su madre y cómo sus padres se adelantaron al cambio de la normativa española

Aitana Bonmatí es uno de los grandes nombres del fútbol femenino de los últimos años, pero detrás de su apellido hay una historia familiar que va mucho más allá del terreno de juego. La centrocampista del Barcelona explicó en una entrevista con RTVE cómo sus padres decidieron que llevara como primer apellido el de su madre, una decisión que en 1998 no era habitual en España.

La futbolista de Sant Pere de Ribes nació el 18 de enero de 1998, en un momento en el que la normativa establecía que el primer apellido debía ser el del padre y el segundo, el de la madre. Sin embargo, sus padres decidieron plantar cara a esa norma y buscaron la manera de que su hija llevara primero el apellido materno. "Bonmatí es el primer apellido de mi madre", explicó Aitana durante aquella entrevista concedida a RTVE en 2023.

Una decisión familiar que se adelantó al cambio de la ley

La propia jugadora relató que sus padres no estaban de acuerdo con la norma vigente cuando nació. "En España, cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre, pero a mis padres esto no les parecía bien y lucharon para cambiar eso", recordó.

La normativa española cambió posteriormente. Aitana nació en 1998 y, apenas dos años después, entró en vigor una reforma que permitió a los progenitores acordar el orden de los apellidos de sus hijos. "Yo nací en el 98 y en el año 2000 ya cambió esta norma", explicó la futbolista. La reforma supuso un cambio respecto al sistema anterior y abrió la puerta a que el apellido materno pudiera ocupar también la primera posición si así lo acordaban los padres.

"Mis padres siempre han querido cambiar el mundo"

Para Aitana, aquella decisión de sus padres encajaba con su forma de entender la sociedad. La internacional española explicó que ambos tenían una preocupación especial por las desigualdades entre hombres y mujeres. "Mis padres son personas que siempre han querido cambiar el mundo y la desigualdad que existe entre hombres y mujeres", señaló.Su apellido se convirtió así en una parte más de una historia familiar marcada por la defensa de la igualdad. Según la base de datos genealógicos Geneanet, alrededor de 7.000 personas comparten actualmente el apellido Bonmatí en España.

Una temporada marcada por una lesión

La historia del apellido sale ahora a la luz mientras Aitana afronta una temporada diferente a las anteriores. La futbolista azulgrana no figura entre las 30 nominadas al Balón de Oro femenino, por lo que no podrá optar a un premio que ha conquistado durante los tres últimos años. Su ausencia de la lista está relacionada con una campaña especialmente complicada. El pasado 30 de noviembre sufrió una fractura de peroné que le obligó a pasar por el quirófano y permanecer cerca de cinco meses alejada de los terrenos de juego. En total, Bonmatí disputó 22 encuentros durante la temporada, en los que consiguió marcar siete goles y repartir tres asistencias. Unos números condicionados por una lesión que frenó su participación durante buena parte del curso.

La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium de Londres. Esta vez, el nombre de Aitana Bonmatí no estará entre las candidatas, pero su apellido sí guarda una historia que la propia futbolista ha querido compartir y que comenzó mucho antes de que se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol mundial.