Alexia responde al reto de tatuarse a Sonia Bermúdez: "Otras tienen más tatuajes que yo y quizá les apetece"

Alexia Putellas ha sido preguntada en Radio MARCA por el reto de tatuarse la cara de Sonia Bermúdez si ganan el Mundial de 2027. La capitana reconoce que lleva tiempo sin hacerse un tatuaje, aunque deja abierta la posibilidad de que alguna de sus compañeras se atreva con la curiosa promesa

Los tatuajes se han convertido en una de las promesas más curiosas que dejan los grandes torneos. El último ejemplo lo protagonizó Marc Cucurella, que antes del Mundial de 2026 aseguró que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España conquistaba el título. La Roja acabó levantando la Copa del Mundo y el defensa cumplió su palabra: se grabó en el brazo una imagen del seleccionador sujetando el trofeo.

Ahora, el reto puede trasladarse a la selección femenina. Con el Mundial de Brasil 2027 en el horizonte, Alexia Putellas ha sido preguntada en una entrevista en Radio MARCA por una posibilidad muy concreta: ¿se tatuaría la cara de Sonia Bermúdez si España vuelve a proclamarse campeona del mundo?

Alexia no se ve con la cara de Sonia tatuada

La capitana española tiene experiencia con la tinta. Sin embargo, reconoce que los tatuajes pertenecen a una etapa diferente de su vida y que ahora no tiene la misma intenci��n de seguir ampliando su colección. "Fue en otra etapa de mi vida lo de los tatuajes, y ahora no", explicó Alexia cuando le plantearon el reto.

La cuestión es que, aunque el bíceps pueda ser un lugar más que apropiado para colocar el rostro de Sonia Bermúdez, la centrocampista no parece especialmente convencida de ser ella quien inaugure este curioso homenaje. De hecho, apunta hacia otras compañeras que podrían estar más dispuestas a aceptar el desafío. "Yo creo que hay otras que igual tienen más tatuajes que yo e igual les apetece. Yo hace mucho que no me tatúo", reconoció la jugadora.

La puerta, por tanto, no está cerrada para la selección. Si alguna internacional decide recoger el guante, todavía tiene tiempo para hacerlo. Y Alexia ya sabe que dentro del vestuario puede haber alguna candidata especialmente atrevida.

"Hay alguna que está muy loca y seguro que te dice que sí"

La conversación no terminó ahí. Ante la posibilidad de encontrar dentro del vestuario a una jugadora capaz de tatuarse a Sonia Bermúdez si España vuelve a conquistar el mundo, Alexia dejó una pista. "Hay alguna que está muy loca y seguro que te dice que sí", comentó entre risas. Una frase que añade todavía más intriga a una promesa que, de momento, no tiene nombre propio. La capitana tampoco descartó que durante el próximo año pueda aparecer alguna candidata dispuesta a comprometerse con el reto. Así que queda un año y se puede ir picando.

España ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de Brasil 2027. El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez certificó su clasificación como primera del grupo A3 después de imponerse a Islandia por 1-6, cerrando la fase con 21 goles a favor y solo tres en contra.

El precedente de Cucurella con Luis de la Fuente

El origen de esta curiosa moda está en la selección masculina. Durante la concentración previa al Mundial de 2026, Cucurella prometió que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España se proclamaba campeona. "Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo", aseguró entonces el lateral. España cumplió el objetivo y Cucurella también. El 28 de julio mostró el resultado en sus redes sociales bajo el mensaje "Las promesas se cumplen". El diseño representa al seleccionador levantando la Copa del Mundo, acompañado por el logotipo del torneo.

Ahora la pregunta cambia de selección y de protagonista. Sonia Bermúdez podría tener su propio tatuaje si España vuelve a tocar el cielo en Brasil. Alexia, de momento, se aparta de la lista de candidatas, pero deja claro que en el vestuario hay alguna jugadora que podría aceptar el desafío. Y todavía queda un año para descubrir quién será la primera en dar el paso.