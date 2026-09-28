Enrique Riquelme responde a Florentino tras el lío del Metropolitano: "Me enteré por la prensa"

El empresario y excandidato a la presidencia del Real Madrid explica su presencia en el palco del estadio del Atlético, niega conocer el malestar del dirigente blanco y pide dejar atrás cualquier enfrentamiento después de las elecciones

Enrique Riquelme ha roto su silencio tras el tenso episodio que se vivió el pasado domingo en el palco del Metropolitano. El empresario, rival de Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid, acudió al derbi madrileño aceptando una invitación del Atlético de Madrid.

Su presencia en el palco presidencial provocó, según informó la Cadena COPE, un enfado monumental del máximo dirigente madridista, que incluso habría planteado abandonar el estadio para evitar coincidir con su antiguo adversario electoral. Ahora, Riquelme ha explicado por primera vez cómo vivió aquella situación y asegura que se enteró de la reacción de Florentino a través de los medios.

"No supe de la historia hasta después por la prensa"

Riquelme participó en una charla en la Universidad de Navarra y posteriormente atendió a la emisora episcopal, donde fue preguntado directamente por su presencia en el palco del Metropolitano.

Su intervención fue pacífica y trató de restar trascendencia al episodio. "No supe de la historia hasta después por la prensa", aseguró el empresario, que explicó que no acudió al estadio con intención de provocar ningún encuentro con Florentino Pérez. "Yo estuve, me invitaron a ir, pues obviamente como madridista", añadió.

La versión apuntaba a que Florentino se enteró durante la comida previa al partido de que Riquelme había sido invitado al palco presidencial. La noticia habría provocado un fuerte enfado en el presidente del Real Madrid, hasta el punto de plantearse marcharse si ambos terminaban coincidiendo. Riquelme, sin embargo, asegura que desconocía por completo esa reacción y ha evitado alimentar la polémica.

Un mensaje para cerrar la etapa electoral

El episodio se produce apenas unos meses después de unas elecciones en las que Riquelme intentó desbancar a Florentino de la presidencia del Real Madrid. Finalmente, el actual dirigente blanco consiguió continuar al frente de la entidad y el empresario quedó fuera de la carrera por el cargo.

Desde entonces, Riquelme ha insistido en que aquella batalla ya pertenece al pasado. Su mensaje vuelve a ser ahora el de unidad dentro del madridismo. "Las elecciones se han terminado y ahora tenemos que estar todos a una", recordó. "Nada de turbulencias ni de ruidos innecesarios; el madridismo tiene que estar a uno y así será por mi parte".

Con esta postura, el excandidato pretende pasar página después de una campaña electoral en la que ambos proyectos mantuvieron importantes diferencias y en la que Riquelme presentó varias propuestas para cambiar el rumbo de la entidad.

"Mis propuestas estaban encima de la mesa"

Preguntado por algunas de aquellas ideas, entre ellas la posibilidad de incorporar a futbolistas como Erling Haaland o Rodri, Riquelme tampoco quiso reabrir el enfrentamiento. "Las elecciones terminaron, mis propuestas eran claras, estaban encima de la mesa", explicó. El empresario considera que los socios ya tuvieron la oportunidad de valorar su proyecto y que ahora corresponde respaldar al equipo que dirige Florentino. "Ahora deseo suerte a los jugadores del Real Madrid, que ojalá nos traigan títulos este año", afirmó.

Riquelme también fue cuestionado por la situación arbitral que atraviesa el fútbol español y por las reiteradas quejas del Real Madrid. En este punto se mostró prudente y señaló que "el VAR está trayendo soluciones parciales y seguro que seguirá mejorando para que estas polémicas cada vez sean menores".

En la misma línea del presidente madridista, Riquelme volvió a mencionar uno de los asuntos que tuvo especial protagonismo durante su campaña, el denominado 'caso Negreira'. "Hubo, y lo hemos hablado, vuelvo a la campaña, el tema que me parece una catástrofe, que fue lo de Barcelona en su momento con los árbitros", afirmó.

Pese a la derrota electoral y al episodio del Metropolitano, Riquelme dejó claro que no piensa alejarse del Real Madrid. Su intención, según explicó, es continuar siguiendo al equipo como cualquier otro socio. "La mayoría de partidos que esté por España o fuera, por supuesto, iré a apoyar como un socio más", concluyó.