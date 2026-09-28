Cañizares 'vota' para el Balón de Oro, ni Lamine Yamal ni Mbappé: "Es más difícil lo que han hecho ellos"

El ex guardameta y actual tertuliano de Cope, apostó por Fabián Ruiz o por Harry Kane, "por lo que han hecho en la temporada"

El próximo 26 de octubre en París, la revista France Football entregará una nueva edición del Balón de Oro. Entre los máximos candidatos están Lamine Yamal, que en su último partido con España ante Inglaterra abrió el marcador cuando aún no se habían cumplido los dos minutos de juego y Mbappé, que también marcó con Francia en el estreno de Zidane como seleccionador galo.

El ganador del próximo Balón de Oro, del que Dembelé es el vigente poseedor del trofeo, es uno de los debates más en boca de todas las tertulias fubolísticas. Lamine Yamal y Mbappé apuntan a disputarse el trofeo que es votado por futbolistas, entrenadores y periodistas. Pero para Santiago Cañizares, ex guardameta de equipos como Real Madrid o Valencia, ni el jugador del Barcelona ni el del Real Madrid son los máximos favoritos y así lo expresó en su última participación en la cadena Cope.

Santi Cañizares tiene claro sus favoritos para el Balón de Oro

Cañizares prefirió ceñirse a expresar a quién votaría para el Balón de Oro y no dejarse llevar por divagaciones sobre el que está más en forma: "Yo me voy a ceñir a quién votaría en el Balón de Oro porque si empezamos a divagar que quién está en forma, quiénes el que no se que...". Cañizares dejó claro que el más valioso era Lamine Yamal al ser el más joven y también remarcó la importancia de ser mediático: "El que más en forma está, el más valioso, el más valioso es Lamine, que es el más joven. El más mediático, que también es importante para los clubes porque vende camisetas".

Lamine Yamal y Mbappé no son favoritos para Cañizares

Pero Cañizares sorprendió a sus compañeros de la tertulia cuando 'descartó' tanto a Lamine Yamal como a Kylian Mbappé y apostó por otros dos futbolistas que a pesar de no estar entre los favoritos, suenan también con fuerza: "Me voy a ceñir a lo que es el Balón de Oro y para mí, antes que Lamine y antes que Mbappé hay dos candidatos superiores, que son Harry Kane y Fabián. Por lo que han hecho en la temporada. Para mí es más difícil lo que han hecho ellos".

En el caso de Harry Kane, el delantero inglés del Bayern de Múnich, cuajó el pasado curso una gran temporada en lo que a goles se refiere. En la Bundesliga marcó un total de 36 tantos, 10 en la Copa de Alemania y 14 en la Champions League.

Harry Kane celebrando el último gol que marcó, el sábado ante España

Además en el pasado Mundial, el delantero ayudó a Inglaterra a terminar tercero en la cita veraniega con seis dianas. Por lo tanto, un total de 66 goles. Muchos lo colocan como un candidato más tapado pero igualmente merecedor del Balón de Oro.

Fabián, con su juego y sus títulos como mejor argumento para el Balón de Oro

En el caso de Fabián Ruiz, sumó su segunda Champions League consecutiva con el PSG y logró el Mundial con España. Luis Enrique, su entrenador en Francia, dejó claro que le daría el premio al jugador nacido en Los Palacios. "Ha ganado el Mundial, la Eurocopa hace dos años, la Champions League dos veces seguidas, la Liga de Naciones", afirmó en agosto.