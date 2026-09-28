Vozinha paga las consecuencias de la fama: "Si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes"

El portero de Cabo Verde y Colo-Colo confiesa que el Mundial le cambió la vida pero que también le quitó la "privacidad": "Ahora salgo y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo, o peor aún, alguien que me está grabando"

Si el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tuvo un protagonista inesperado, ese fue sin duda Josimar José Évora Dias, Vozinha, portero de Cabo Verde, que con sus grandes actuaciones en la cita mundialista, sobre todo frente a España en el primer partido de la historia de su país en el torneo, logró opacar a otras figuras de primera línea mundial.

Tanto fue así que portero, a sus 40 años, se ganó el derecho a firmar por Colo-Colo, el club de mayor importancia convertido ya en un fenómeno de masas. Sin embargo, parece que el caboverdiano, que no podía reprimir las lágrimas en el momento de firmar su contrato, no es tan feliz como antes.

Así por lo menos lo ha confesado en una entrevista a The Observer. "He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto", ha expresado el veterano portero.

Este mismo verano, tras su partido frente a España, Vozinha vio como sus seguidores en Instagram pasaban de apenas 50.000 a más de un millón en apenas unas horas, así lo ha recordado.

"Un miembro del equipo de catering se me acercó y me dijo que tenía millones de seguidores. No tenía ni idea de lo que hablaba; pensé que estaba bromeando, pero insistió. Más tarde, fui a atender a la prensa en la zona mixta y una periodista de CazéTV me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me enseñó su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores... Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar pendiente de quién me seguía", ha rememorado.

Parece que Vozinha no ha sabido digerir en estos dos tres meses su enorme trascendencia en el mundo del fútbol y no tiene repartir en admitir que prefería su vida como era antes del Mundial: "Mucha gente quiere ser famosa, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Siendo honesto, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes".

Eso sí, Vozinha quiere aprovechar su fama para darle mayor visibilidad a su país e intentar que Cabo Verde prospere en todos los sentidos. "Es agradable sentirse una especie de embajador, pero quiero dejar claro que lo que logramos fue un esfuerzo colectivo. Hicimos historia, y la mejor noticia sería poder aprovechar ese impulso para desarrollar nuestro país y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente", ha admitido.

Su presente y futuro en Colo-Colo

Como decíamos al comienzo, Vozinha firmó este pasado verano con el mítico club chileno después de realizar un gran Mundial. "Fue el club que mostró más interés. No recibí ofertas de Estados Unidos y hubo algunos contactos con Arabia Saudí, pero nada concreto. Ojalá pueda jugar pronto la Copa Libertadores", ha expresado el caboverdiano.

Vozinha comenzó como suplente pero antes del parón FIFA ha jugado tres partidos consecutivos como titular en los que solo ha encajado un gol. Parece que poco a poco se va adaptando al fútbol chileno y espera que así para poder asegurarse la opción de un año más de contrato que tiene firmado en Santiago de Chile.