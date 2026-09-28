Rakitic no le da el Balón de Oro a Lamine Yamal: "Es todavía muy pronto para algunos"

Iván Rakitic no quiso ponerle nombre a su favorito para el Balón de Oro, pero sí dejó una pista que apunta directamente hacia España y, entre otros, hacia Lamine Yamal. El ex barcelonista considera que el próximo ganador debe ser español, aunque también reconoció que quizá todavía sea demasiado pronto para algunos de los candidatos más jóvenes

Jesús Navas, Iván Rakitic y Davor Suker coincidieron como protagonistas este lunes en Sevilla con motivo de la presentación de los futbolines 7GoalX, un acto presentado por Cristóbal Soria y marcado también por el España-Croacia de este martes. Las tres leyendas del Sevilla FC protagonizaron un particular duelo entre ambos países sobre el futbolín y, en un ambiente familiar y agradable, repasaron algunos de sus recuerdos y vivencias dentro del mundo del fútbol.

Entre los asuntos que salieron durante el encuentro estuvo uno de los grandes debates de estas fechas: el Balón de Oro. Los tres exfutbolistas se mojaron sobre quién debería hacerse con el prestigioso galardón y dejaron una conversación con varias alternativas, alguna rectificación y, sobre todo, una coincidencia final: el próximo ganador debería ser español.

Rakitic apunta hacia un español

Rakitic no quiso dar un nombre concreto, aunque sí dejó bastante claro qué perfil considera que debería llevarse el premio: "Tiene que ser un español; creo que más o menos puedes cerrar los ojos y sacar uno, no vas a fallar, pero tiene que ser un español. Estoy de acuerdo en que igual es todavía muy pronto para algunos", explicó Rakitic durante el acto. Viendo los candidatos españoles, tan solo encontramos a Lamine Yamal y Pau Cubarsí entre los más jóvenes con posibilidad de llevarse el Balón de Oro. Quizás sus declaraciones iban directamente para alguno de los dos.

El exsevillista croata reconocía que su jugador favorito era Michael Olise, aunque consideraba que el francés necesitaba haber realizado algo más en el Mundial para entrar de lleno en la conversación. "Pero este año no tuvimos el jugador que destacaba tanto en Champions, Liga y después también en Mundial para decidirse por un candidato", apuntó.

Y es ahí donde aparece su principal argumento para decantarse finalmente por un futbolista español. "Mi jugador favorito era Olise, por ejemplo. Estoy de acuerdo en que necesitaba algo más en el Mundial; como jugador que a mí me gusta es Olise, pero creo que ahora mismo es un español que tiene que ganar", señaló Rakitic.

Navas apuesta por su paisano Fabián

Jesús Navas lo tenía claro desde el primer momento. El sevillista apostó por Fabián Ruiz, su paisano, vecino y amigo de Los Palacios, como candidato para hacerse con el Balón de Oro. Una elección con un componente especial para el antiguo capitán del Sevilla, que conoce personalmente al centrocampista español.

“Tengo compañeros que están ahí, que he disfrutado con ellos, como Lamine Yamal; todos se lo merecen. Pero al final Fabián es un amigo de mi pueblo y ha hecho méritos para conseguirlo. Ojalá se lo lleve él”, respondió Navas al ser preguntado por la posibilidad de que Fabián Ruiz se lleve el Balón de Oro.

Suker rectificó en directo

Davor Suker fue quien protagonizó el momento más divertido del debate. El antiguo delantero del Sevilla comenzó apostando por Harry Kane, aunque Cristóbal Soria, encargado de moderar el acto, rápidamente le recordó que el delantero inglés no había ganado ningún título “importante” y que Inglaterra había terminado tercera en el Mundial.

La conversación continuó con la intervención de Rakitic, que se inclinó por un futbolista español. Fue entonces cuando Suker, tras escuchar los argumentos de su compatriota, levantó la mano para rectificar su primera elección.

"Que gane un español, porque sois campeones del mundo", terminó reconociendo el ex delantero croata ante Cristóbal Soria.Una rectificación que provocó las bromas del propio presentador, que recordó a Suker que había comenzado defendiendo la candidatura de Harry Kane. "Eso se llama recogida de cable. Ha recogido cable", bromeó Soria.