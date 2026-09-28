En Brasil apuestan por... Míchel Salgado

Un club de Minas Gerais se va estrenar en el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil y ha decidido fichar al ex del Real Madrid como entrenador

El exinternacional español Michel Salgado parece querer consolidar su carrera como entrenador y, tras pequeños escarceos en los últimos años, da el salto a un equipo profesional. Lo hará en Brasil, con un club con apenas cuatro años de historia, el North Esporte Club, que se va a estrenar por primera vez en un campeonato nacional. Será en la cuarta categoría del fútbol brasileño, pero con aspiraciones de ir subiendo cada año.

"Bienvenido. Michel Salgado es el nuevo comandante del North para 2027", publica el club, que ha tenido este mes como entrenador a todo un campeón del mundo con Brasil en 2022, como Kléberson, y que ha apostado por otro exjugador de renombre internacional para su estreno en el próximo campeonato.

El que fuera lateral del Real Madrid durante una década mostraba su confianza en un vídeo, grabado en Dubai -su habitual lugar de residencia-, donde aparece firmando el respectivo contrato al lado del presidente del club brasileño, Victor Oliveira. "Me gustan los desafíos y estoy ansioso para viajar a Brasil y listo para conseguir grandes resultados", afirma.

La primera gran experiencia en los banquillos de Salgado

Aunque tras su retirada, Míchel Salgado no parecía muy centrado en seguir su carrera como técnico, en los últimos años ha empezado a aparecer en esa faceta y todo hace indicar que el North Esporte Club será su gran reto.

El gallego fue director deportivo del Paphos FC chipriota desde 2021 y ahí probó las mieles de los banquillos, ya que acabó dirigiendo al conjunto insular en el tramo final de las temporadas 21/22 y 22/23. en 2024 dirigió a la selección saudí sub 15; y el pasado año estuvo al frente del Fursan Hispania, en la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde que se retiró en 2013. Antes había estado como ayudante de Javier Aguirre, en Egipto, en 2018.

En cuanto al club al que llega Míchel Salgado, se trata de un joven equipo del estado de Minas Gerais y controlado por capital privado. Tras cuatro años de vida, este año ha ganado el Trofeo Independiente y eso le va a permitir estrenarse en el Campeonato Brasileño de cuarta división y la Copa do Brasil, los dos principales torneos nacionales. Eso, aparte de jugar la Copa de su estado (Campeonato Mineiro), torneo con el que arrancará el 2027.

Allí, por segundo año consecutivo, estará en la máxima categoría, donde debutó este mismo año tras proclamarse campeón de la segunda división del campeonato regional de Minas Gerais en 2025.