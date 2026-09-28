Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

El fútbol no se detiene este lunes 28 de septiembre. La UEFA Nations League afronta una nueva jornada con varios encuentros de interés, mientras que LaLiga Hypermotion pone el broche a la séptima jornada con un único partido.

La segunda jornada de la fase de liga de la Nations League continúa este lunes con ocho encuentros, repartidos entre las Ligas A, B y C. En la Liga A, dos de los grandes partidos del día serán Bélgica-Francia y Turquía-Italia, ambos programados para las 20:45 horas. Francia buscará dar continuidad a su estreno ante Bélgica, mientras que Italia tratará de reaccionar después de comenzar la competición con derrota.

Bélgica-Francia como duelo estrella de la jornada

Las dos selecciones llegan al choque después de haber ganado en su estreno. Bélgica derrotó a Italia por 0-2 en Roma, gracias a los goles de Mika Godts y Dodi Lukebakio, en el primer partido de Mark van Bommel al frente de los 'Diablos Rojos'. Francia, por su parte, comenzó la competición con una victoria por 0-1 ante Turquía, en el primer encuentro oficial de Zidane como seleccionador. El técnico francés sustituyó a Didier Deschamps después del Mundial y afronta ahora su primer gran examen al frente de los 'Bleus'.

Además, Kylian Mbappé será una de las grandes ausencias. El delantero del Real Madrid se perdió entrenamientos durante la concentración por problemas físicos y finalmente no estará disponible para el encuentro.

Todos los partidos del lunes 28 de septiembre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 18:00 horas con tres encuentros. Georgia se enfrentará a Ucrania en la Liga B, Armenia a Montenegro en la Liga C y Letonia a Chipre en la Liga C también

Durante la jornada también se disputarán otros cinco partidos, todos a las 20:45:

Bélgica - Francia (Liga A)

Turquía - Italia (Liga A)

Irlanda del Norte - Hungría (Liga B)

Rumanía - Bosnia & Herzegovina (Liga B)

Suecia - Polonia (Liga B)

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ocho partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. RTVE no emitirá ningún partido de esta jornada en abierto.

LaLiga Hypermotion: Leganés-Castellón para cerrar la jornada 7

La competición española también tendrá representación este lunes. LaLiga Hypermotion pondrá el punto final a su séptima jornada con el duelo entre CD Leganés y CD Castellón, que se disputará a las 20:30 horas en Butarque. El conjunto pepinero buscará hacer valer el factor campo ante un Castellón que afronta el encuentro condicionado por el parón internacional. El cuadro castellonense es uno de los equipos de Segunda más afectados por las convocatorias de selecciones y no podrá contar con varios futbolistas internacionales para mantener el liderato que tenía al principio de la jornada. El encuentro será el último de una jornada y podrá seguirse a través de LALIGA TV Hypermotion y Orange Fútbol 2.