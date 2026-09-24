Konaté se lesiona con Francia y regresa al Real Madrid: parte médico y tiempo de baja

El central galo sintió unas molestias en el entrenamiento dirigido por Zidane y se ha decidido que abandone la concentración tras las pruebas médicas realizadas para llevar a cabo su recuperación con el conjunto blanco

Como un cada parón internacional, los clubes cruzan los dedos para ver regresar a sus internacionales sanos y salvos. Aunque en el caso de equipos como el Real Madrid, que ha visto marcharse hasta 16 jugadores con sus respectivas selecciones, las probabilidades de que aparezca el temido 'virus FIFA' son lógicamente mayores. Y el mismo no ha tardado en mostrar sus efectos a las primeras de cambio, con Ibrahim Konaté como protagonista.

Los números de Konaté

Pieza básica para José Mourinho en este arranque de temporada, el central ha disputado completos siete de los ocho partidos oficial del conjunto blanco (solo se quedó en el banquillo frente al Málaga en LaLiga). Pero en sus primeras sesiones a las órdenes de Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia, ha caído lesionado de la rodilla derecha, lo que le ha llevado a abandonar la concentración del combinado galo y regresar a la capital de España.

Las alarmas saltaron en el Santiago Bernabéu después de que el defensor se retirarse de la sesión de este pasado miércoles por precaución, al sentir unas molestias. Pero la resonancia magnética a la que se ha sido sometido con posterioridad ha calmado a un Real Madrid que supervisará su proceso de recuperación, el cual iniciará en sus instalaciones en los próximos días.

Un leve esguince de rodilla: podrá estar en principio ante el Villarreal

En concreto, las pruebas médicas realizadas revelan que Konaté sufre un leve esguince en la rodilla derecha, informando la Federación Francesa de Fútbol que la decisión de desconvocarlo ha sido consensuada en todo momento con la entidad merengue. “De acuerdo con el cuerpo técnico y tras un cordial intercambio entre el staff médico de la selección francesa y el del Real Madrid, el jugador vuelve a estar a disposición de su club a partir de hoy”, señala su comunicado.

De este modo, aunque no se trata de una lesión grave, ambas partes han preferido reservar al ex del Liverpool, desde donde llegó este pasado verano a coste cero. Así, en principio no corre peligro su participación en el siguiente encuentro liguero, previsto para el próximo sábado 10 de octubre en casa, ante el Villarreal.

Leny Yoro ocupa el sitio de Konaté

Mientras tanto, su sitio en la selección francesa será ocupado por el joven Leny Yoro, del Manchester United, que tendrá la oportunidad de estrenarse como internacional absoluto en los encuentros de la Nations League ante Turquía (este viernes a las 20:45 horas), Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre y 5 de octubre) e Italia (2 de octubre).

Un contratiempo para Konaté, que partía con serias opciones de formar como titular en el eje de la zaga junto a William Saliba en el primer partido de Zidane como seleccionador. Aunque dentro de la mañana noticia que siempre supone una lesión, el hecho de que la competición a nivel de clubes no regrese hasta dentro de más de dos semanas le concederá el tiempo necesario para recuperarse a priopri.