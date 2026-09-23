Tebas carga de nuevo contra el Real Madrid y Florentino: "Mientras Florentino siga siendo presidente del Real Madrid..."

Javier Tebas vuelve a elevar la tensión con el Real Madrid y Florentino Pérez. El presidente de LaLiga asegura que su relación con el máximo dirigente blanco es "irreconciliable" y vuelve a responder a las críticas sobre el arbitraje, Real Madrid TV y el caso Negreira

Javier Tebas vuelve a elevar la tensión con el Real Madrid. El presidente de LaLiga aprovechó su presencia en la XII Gala del Altruismo, organizada por José Ramón de la Morena, para pronunciarse nuevamente sobre su enfrentamiento con la entidad madridista y, especialmente, con Florentino Pérez. Tebas aseguró que su relación con el presidente blanco es actualmente "irreconciliable" y volvió a defender las actuaciones de LaLiga ante las críticas del club.

Sus declaraciones llegan después de los últimos episodios de tensión entre ambas partes, especialmente tras el derbi madrileño y las críticas realizadas desde el Real Madrid a la actuación arbitral y al funcionamiento de la competición.

Tebas: "La relación es irreparable"

Preguntado directamente por su relación con Florentino Pérez, Tebas fue contundente y diferenció entre el presidente madridista y el propio Real Madrid. "Mientras Florentino siga siendo presidente del Real Madrid, la relación es irreparable. El problema es el modelo de fútbol de Florentino, nosotros no defendemos ese modelo", señaló.

El máximo dirigente de LaLiga dejó abierta la posibilidad de que la situación cambie en el futuro si se produce un relevo en la presidencia del conjunto blanco. "Si en un futuro hay otro presidente, veremos a ver. No estoy nada de acuerdo con los dirigentes de ahora mismo, pero no tengo nada en contra del Real Madrid. Es mi equipo desde niño", añadió.

El enfrentamiento por Real Madrid TV

Otro de los asuntos sobre los que Tebas volvió a pronunciarse fue el papel de Real Madrid TV y las críticas que el canal del club realiza sobre las actuaciones arbitrales y LaLiga. "Yo llevo doce años aquí, y aquí sigo. Llevamos muchos años así con Real Madrid TV, con la misma historia y cuando hay ciertos problemas internos en el juego del Real Madrid, siempre salen ataques a todo lo que se mueve", afirmó.

Tebas considera que determinadas acusaciones no afectan únicamente a LaLiga, sino al conjunto de la competición y a todos los clubes que forman parte de ella. "Cuando se ataca a LaLiga, la integridad de la competición, que si está adulterada... no se ataca a LaLiga, se ataca a todos los clubes y es una falta de respeto a la competición", explicó.

El presidente de la patronal defendió además que responder a esas críticas forma parte de sus responsabilidades al frente de LaLiga: "Mi obligación como presidente es decir lo que pienso y lo que está pasando. Mi acto es un acto de responsabilidad".

"Hace tiempo que hay quejas de otros clubes"

Tebas también aseguró que el malestar con determinadas actuaciones del Real Madrid no se limita a su propia figura. Según explicó, otros clubes también han mostrado su disconformidad con la postura de la entidad madridista. "Hace tiempo que hay quejas de otros clubes con la postura del Real Madrid. Lo del Atlético de Madrid no es nuevo, Sevilla, Valencia... que digan que está adulterada y la Liga no vale nada... es una falta de respeto", afirmó.

El dirigente insistió en que está acostumbrado a recibir críticas a título personal, pero considera diferente cuando estas afectan a la credibilidad de la competición. "Que me lo falten a mí, estoy acostumbrado, pero no con la competición", apuntó.

El caso Negreira vuelve a aparecer

El caso Negreira también estuvo presente en sus declaraciones. Tebas recordó que LaLiga fue una de las primeras instituciones en denunciar públicamente el asunto y defendió que debe mantenerse una posición activa ante las declaraciones de los dirigentes. "Al Real Madrid le tengo máximo respeto, otra cosa es con los dirigentes. Lleva años intentando destruir LaLiga. Llevan estirando el chicle con el caso Negreira hasta no sé cuándo", afirmó.

Tebas recordó que LaLiga fue "la primera" en denunciar el caso y señaló que el procedimiento judicial determinará finalmente las responsabilidades que correspondan. "Lo de Negreira ya se está juzgando. Veremos qué se determina. Pero yo tengo que defender a la competición", añadió.

Tebas responde a la polémica del derbi

La polémica arbitral del derbi madrileño fue otro de los temas centrales de sus declaraciones. Tebas aseguró que entiende que el Real Madrid pueda criticar determinadas decisiones, pero rechazó que esas acciones sirvan para afirmar que la competición está adulterada. "Entiendo la crítica, pero no puedo entender que digan que la competición esté adulterada", explicó.

Sobre las acciones que provocaron las reclamaciones madridistas, Tebas se refirió también a la jugada protagonizada por Bellingham y a la entrada de Kang-in Lee. "Hay gente que debe ver la acción de Bellingham con unas gafas distintas a las de los demás", señaló. En cuanto a la jugada de Kang-in, admitió que "sí pudo ser de tarjeta roja", aunque consideró que no fue una acción tan clara como, según sus palabras, se ha presentado posteriormente.

Tebas cerró su intervención defendiendo que LaLiga no puede permanecer al margen cuando considera que se pone en duda la integridad de la competición: "Seríamos imbéciles si no reaccionamos a esto".