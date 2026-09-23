Aubameyang enciende las alarmas en el Deportivo

Aubameyang, una de las grandes sensaciones del Deportivo enciende las alarmas tras sufrir una lesión de rodilla. El delantero gabonés, autor de cinco goles y dos asistencias, se desplazó a Madrid para someterse a nuevas pruebas y pasará por quirófano

Malas noticias para el Deportivo de A Coruña en pleno parón de selecciones. Pierre-Emerick Aubameyang, una de las grandes figuras del conjunto gallego en este inicio de temporada, tendrá que pasar por quirófano después de sufrir una lesión en la rodilla. El delantero, que había comenzado el curso a un nivel sobresaliente, se desplazó este miércoles a Madrid para someterse a nuevas pruebas médicas que permitieran determinar cuál es el problema.

El gabonés arrastraba molestias desde el encuentro del pasado fin de semana frente al Betis. Aubameyang comenzó aquel partido en el banquillo y saltó al terreno de juego en el minuto 65, disputando el tramo final del encuentro. Sin embargo, las sensaciones posteriores hicieron saltar las alarmas en el conjunto coruñés.

Aubameyang, pendiente del alcance de su lesión

El Deportivo regresó este miércoles al trabajo después del parón y la principal ausencia fue la de su delantero. Aubameyang se desplazó hasta Madrid para pasar nuevas pruebas médicas después de haberse sometido a una resonancia magnética el lunes.

Las pruebas realizadas en la capital han confirmado que el problema afecta al menisco de la rodilla derecha y que será necesario que el atacante pase por el quirófano. La intervención determinará también los plazos de recuperación y, por tanto, cuánto tiempo tendrá que estar apartado de los terrenos de juego.

La noticia supone un importante contratiempo para Antonio Hidalgo, que había encontrado en Aubameyang una de las principales armas ofensivas de su equipo.

Cinco goles y dos asistencias en el arranque

La lesión llega precisamente cuando el delantero estaba protagonizando uno de los mejores comienzos de temporada de su carrera reciente. A sus 37 años, Aubameyang se ha convertido en una de las grandes sensaciones de LaLiga desde su regreso al fútbol español.

Antes de la lesión acumulaba cinco goles y dos asistencias, unos números que ya habían permitido al Deportivo situarse entre los equipos revelación del campeonato. De hecho, Estadio Deportivo ya había destacado su impacto después de las primeras jornadas, cuando llevaba cinco tantos en otros tantos encuentros. El gabonés también fue decisivo en la victoria del Deportivo ante el Villarreal, marcando el tanto del triunfo en los últimos minutos del encuentro.

Ahora el conjunto coruñés tendrá que afrontar el próximo tramo de la temporada sin su principal referencia ofensiva, a la espera de conocer el tiempo exacto de recuperación una vez sea intervenido.

Un contratiempo para el equipo revelación

El Deportivo llega al parón situado en la zona alta de la clasificación y con Aubameyang como uno de los grandes responsables de su buen inicio. Su ausencia obligará a Antonio Hidalgo a buscar alternativas en ataque mientras el delantero comienza su proceso de recuperación.

El diagnóstico definitivo y la evolución después de la operación marcarán cuándo podrá volver a estar disponible. De momento, el Deportivo pierde a uno de sus futbolistas más determinantes justo cuando el equipo había conseguido instalarse entre los protagonistas del arranque de LaLiga.