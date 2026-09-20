A Antonio Hidalgo le sabe a poco: "Hemos hecho ocasiones suficientes para llevarnos el partido"

El catalán, que lamentó una lesión en el hombro de Marc Casadó "que tiene mala pinta", admite que "el talento y el nivel que hay en Primera división" les hizo sufrir en el primer tiempo contra "un rival muy trabajado", pero se vanagloria de que en la reanudación superior "interpretar" mejor lo que pedía el choque

"Estoy muy contento por el equipo y por la gente. Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal, han sabido reaccionar y estar vivos. Es brutal lo que nos da nuestra gente, es una diferencia brutal. Han disfrutado, que para eso vienen al estadio. Hemos hecho ocasiones suficientes en la segunda parte para llevarnos el partido, pero en la primera no estuvimos tan cómodos. Un punto más ante un equipo muy bien trabajado. Ahora, a descansar y pensar en lo siguiente", resumía ante los medios de comunicación el técnico deportivista, un Antonio Hidalgo a quien el punto arañado sobre la bocina le supo a poco.

De menos a más

"Con el talento y el nivel que hay en Primera división, las condiciones físicas de los rivales te hacen exponerte más. Los partidos tienen fases, así que intentamos tener soluciones diferentes. Estamos emparejando uno a uno a jugadores de mucho talento, por lo que tienes que tener cuidado o una estructura para soportar eso. En la segunda parte hemos interpretado muy bien lo que necesitaba el equipo y los cambios nos han dado frescura, por lo que me voy contento con el punto".

La lesión de Marc Casadó

"Tiene mala pinta. Tienen que hacerle pruebas. Veremos el alcance de la lesión, pero no tiene buena pinta. La baja de Marc es muy grande para nosotros. Es un jugador de muchísimo talento que lo ha demostrado en el Barça y la selección española, con mucha hambre, compromiso, que quiere seguir creciendo y apostó fuerte por venir aquí. Tendremos a Amatucci y Villares en esa posición, pero...".

El 1-1 sobre la bocina

"Cuando van llegando jugadores de mucho nivel, Diego Villares ha ido evolucionando a una posición de '8', porque han venido Amatucci y Casadó. La competencia es muy grande, pero hay que estar preparado para cuando toque. Es un capitán y tiene recompensa con ese gol en Primera división".

Balance positivo antes del parón

"Son siete jornadas y tenemos diez puntos. Toca descansar. El equipo tiene un compromiso y una pelea grande en todos los partidos. Eso nos está dando esa situación de estar siempre metidos".

La posible roja al 'Cucho' Hernández

"Para mí es roja clarísima. En una situación en la que el 'Cucho' mueve la pierna hacia atrás e impactó con nuestro jugador. Hay una interpretación de un árbitro al que le agradezco que me haya explicado cómo ha visto la jugada. No es sencillo para él tomar esa decisión, pero para mí es roja clarísima. Eso tiene una dificultad, tomar decisiones muy rápidas y en muy poco tiempo. Tanto tú como yo tenemos claro cómo habríamos actuado. El árbitro lo ha visto de esa manera y tiene un trabajo complicado".

Amatucci y el virus

"Lorenzo no juega por gestión de cargas. Una molestia en el aductor que no parece grave, pero con tan poco tiempo era un riesgo innecesario. Auba no se ha entrenado ningún día en ese proceso vírico. Nos ha dado el talento y la presencia. Mario ha estado en ese proceso, Adri Altimira y Álvaro Ferrlo también. Te deja un poco más débil, pero han hecho un trabajo brutal. No sabía si Mario iba a acabar el partido, pero ha acabado bien, así que contento por ellos".

Cansancio

"Era una semana de tres partidos y teníamos que ir gestionando cargas. Luismi Cruz había participando en los otros dos, Adama Traoré está en esa situación de ir cogiendo minutos; David Mella se ha estado entrenando... Necesita ser alegre, feliz, demostrar ese descaro en esa segunda parte".

Parón inoportuno

"Esto viene como viene y hay que aceptarlo como tal. Hay margen de mejora y algunas situaciones por arreglar, sobre todo en la línea defensiva, para estar más ajustados. Diferentes combinaciones dentro del juego, jugadores que hayan venido con menos ritmo van a tener posibilidad de tenerlo. Me parece demasiado largo ese periodo, pero es lo que hay".