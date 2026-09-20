Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de LaLiga al RC Deportivo de La Coruña: San Álvaro Valles no fue suficiente

Otra descomunal actuación del portero de La Rinconada, con seis paradas salvadoras (especialmente ante David Mella y Aubameyang en el segundo tiempo), sostiene a los del 'Ingeniero' en La Coruña, pero los anfitriones insistieron hasta derribar el muro auriverde y forzar el empate

Todos menos el seleccionador nacional coinciden en que el arranque de temporada de Álvaro Valles, mejor portero de largo de LaLiga y de las cinco mejores de Europa, merecía una convocatoria con la 'Roja' tras la lesión de Joan García, pero Luis de la Fuente se sacó de la manga a Josep Martínez, entonado ahora en el Inter de Milán pero con muy poca participación en los últimos años. El de La Rinconada no lo acusó en Riazor y sigue a la suyo: parando todo o casi todo. Un mano a mano con David Mella, un remate a bocajarro de Pierre-Emerick Aubameyang... Hasta seis intervenciones de mérito hasta que Diego Villares, en el 87 y libre de marca, le superaba para el 1-1 final.

Así jugaron los heliopolitanos

ÁLVARO VALLES: 9

Un espectador de lujo en la primera mitad, mostrándose seguro en un par de intentos lejanos del cuadro gallego. Mucho más trabajo en la reanudación, resuelto con grandes paradas en el mano a mano con David Mella y Aubameyang. Sigue a lo suyo, pese a Luis de la Fuente. No valía la de Yeremay, en fuera de juego, pero también ganó el rinconero. No pudo hacer nada en la peinada (totalmente solo) de Villares.

BELLERÍN: 5

Ya no es noticia que ejerza de lateral-interior, dejando todo el costado derecho para Antony y sorprendiendo a la espalda de los centrales con frecuencia. Atrás, menos exigido por Riki, que no es extremo, aunque algo más por las caídas ahí de Nsongo y Yeremay.

BARTRA: 5

Se lesionó antes del cuarto de hora en una acción fortuita con Nsongo, al que frenó sin falta, y dejó su sitio a Valentín Gómez, aunque tuvo tiempo de protagonizar la primera llegada peligrosa de los suyos, con una chilena desde cerca que lograba despejar Leo Román bajo palos.

NATAN: 6

Solvente, hasta con cierta suficiencia, al cruce y por alto, de nuevo le tocó jugar a contrapie en el perfil derecho del eje de la zaga tras la lesión de Bartra. Peinó un córner contra el travesaño.

FRAN GARCÍA: 4

Ante las complicaciones de Abde para marcharse, le desdobló en varias ocasiones, alcanzando línea de fondo, aunque centrando sin precisión o tardando demasiado en hacerlo. Entonado en la marca, tuvo un par de despistes letales en balones a su espalda, entre ellos el del 1-1.

MARC ROCA: 5

Multiplicado en la resta, acudió a ayudas y coberturas. Como al resto, le costó encontrar a veces un pase fácil por dentro.

FORNALS: 5

Mucha movilidad para auxiliar a Marc Roca en la destrucción y tomar las riendas de la construcción en sustitución de Isco. Menos brillante que otras tardes.

ANTONY: 5

El Depor, con ayudas, taponaba su uno contra uno, cerrándole los pasillos también para minimizar sus opciones de peligro. Buen pase interior como preámbulo del primer tanto, pero poco más. Ayudó bastante en defensa a Bellerín.

DEOSSA: 6

Aparecía por todos lados, sin ser siempre acompañante de Marc Roca en el doble pivote ni mediapunta, ofreciéndose continuamente por dentro para asociarse, percutir o cambiar de orientación en largo. Asistente del 'Cucho' en el 0-1 gracias a su presión alta.

EZ ABDE: 7

Vigilado muy de cerca, a menudo con faltas para impedir que corriera al espacio, lo que hizo con cuentagotas en el primer tiempo. Mucho más suelto en la segunda mitad, cuando se plantó varias veces delante de Leo Román, con un mano a mano y otra gran ocasión gracias a su zancada y su calidad.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 6

Como de costumbre, lejos de ser una referencia estática, bajándola de espaldas y generando segundas jugadas. Se entretuvo en el disparo (finalmente bloqueado) tras una buena galopada de Abde que le dejó en posición franca. Mucho mejor le pegó al filo del descanso a pase de Deossa, inaugurando el marcador, aunque se libró de la expulsión tras clavar los tacos en la cabeza de Ximo Navarro, 'perdonándole' el árbitro Más desaparecido en la segunda parte.

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Salió antes de lo esperado por lesión de Bartra y mantuvo el buen nivel general de la zaga bética, aunque se pasó de frenada en una acción en campo contrario y se la jugó, quedando la cosa en amarilla. Buena ayuda en la de David Mella a Valles, midiendo también su velocidad con el imparable Adama en los minutos finales.

ISCO: 6

Tuvo el balón y lo retuvo para alejarlo del rival. Aporta temple y criterio. Agradeció la salida de Ceballos para asociarse.

FACUNDO BERNAL: 4

Pese a estar con fuelle, sobrepasado por la movilidad del centro del campo deportivista.

DANI CEBALLOS: 4

Precipitado en las entregas, con alguna pérdida importante que pudo costar caro, cuando lo sacaron para contener y dar tranquilidad.

RODRIGO RIQUELME: 4

Nada de nada. Se entretuvo dentro del área para perderla en una acción prometedora que pedía otra cosa.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Pese a la inminencia del parón internacional de tres semanas, el chileno realizó seis cambios en su alineación respecto a la que dispuso el jueves frente al Getafe, con premio a la irrupción de Deossa y descanso para Isco. Tener lo que tiene en el banquillo le permitió corregir cosas importantes en la reanudación con el costasoleño, aunque por lo general no le funcionaron los cambios.