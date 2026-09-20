Otro MVP de Álvaro Valles con el Betis para llamar a las puertas de la Selección Española: "Espero que algún día se dé"

El meta sevillano, MVP del partido, ha comparecido ante los medios de comunicación tras el empate del conjunto verdiblanco en tierras gallegas a pesar de ser una de las piezas más destacadas del encuentro

El equipo de Manuel Pellegrini ha visto cortada su racha de victorias por culpa de un empate en los últimos minutos en Riazor. Tras una buena primera parte del Real Betis, donde pudo conseguir ponerse por delante, la mejoría coruñesa ha acabado provocando que los de Manuel Pellegrini acabasen reculando y que los segundos cuarenta y cinco minutos fuesen más sufridos. El Deportivo A Coruña empezó a tener más ocasiones y, poco a poco, tuvo que empezar a intervenir Álvaro Valles para mantener esa preciosa renta. Sin embargo, hasta los mejores guardianes acaban cayendo y Diego Villares, en los minutos finales, le acabó dando un valioso punto a los de Antonio Hidalgo.

A pesar de esto, sin lugar a duda, uno de los grandes protagonistas del encuentro ha sido el portero sevillano de La Rinconada. Tanto a remates de Aubameyang como de David Mella, el guardameta ha sido capaz de evitar dos acciones claras que pudieron acabar dentro de la portería. Aunque no fue capaz de evitar el empate, ha vuelto a firmar un gran encuentro que vuelve a demostrar que no se entiende la decisión tomada por Luis de la Fuente para no convocarlo. Por rendimiento, sin duda, uno de los mejores porteros del campeonato.

Tras el encuentro, al haber sido designado como MVP, ha comparecido ante los micrófonos de DAZN para dejar sus sensaciones sobre este partido. "Habíamos hecho muy buena primera parte. Al final, con el paso de los minutos de la segunda parte, no hemos conseguido meter ese segundo gol que nos daba la tranquilidad. Esto es lo que tiene jugar fuera de casa, que los equipos, si huelen un poco de sangre, van a por ti. Hemos intentado aguantar el resultado y a la contra meter algunas. Lástima este empate porque hemos perdido dos puntos que nos sabían a gloria", declaró sobre ello.

Una de las imágenes más llamativas del partido es la bronca del sevillano a su zaga tras una jugada peligrosa de Aubameyang, un análisis que deja un importante reconocimiento. "Inconscientemente con la presión y el apoyo del público, ellos apretando, te metes un poco atrás. Lo que intentaba era sacar al equipo y mantener al Deportivo y a los atacantes lo más lejos posible de la portería".

El meta ha sido uno de los protagonistas de estos últimos días por la posibilidad de haber podido ir con la Selección Española. Finalmente, como se ha explicado antes, Luis de la Fuente acabó decidiendo que la mejor opción era Josep Martínez. Sobre esto, también fue cuestionado al final del encuentro. "¿Cómo lo he vivido? Con mucha tranquilidad, la verdad que lo he llevado bastante bien. Creo en que los momentos de forma hay que aprovecharlos. Es lo que estoy intentando hacer, alargarlo lo máximo posible y espero que me dure mucho. Al final para todos los jugadores es un orgullo el estar en su selección y representar a su país. Voy a seguir trabajando, es uno de los objetivos que tengo en mi carrera y espero que algún día se dé", finalizó.