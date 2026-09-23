Entradas España - Inglaterra: precio, cuándo y cómo comprarlas para el partido en el Metropolitano

La selección española se medirá a Inglaterra el próximo 15 de noviembre en el Metropolitano, en la última jornada de la Nations League. Las entradas parten de los 30 euros, aunque un ciberataque ha obligado a detener temporalmente la venta, generando dudas entre los aficionados

La selección española volverá a jugar en Madrid el próximo 15 de noviembre y lo hará ante Inglaterra en el Metropolitano. Las entradas ya están a la venta para el público general, con precios desde 30 euros y diferentes categorías en función de la zona del estadio.

El encuentro corresponderá a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27 y está programado para las 20:45 horas. Será uno de los grandes partidos del calendario de la selección durante este tramo de la temporada, con el Metropolitano como escenario.

La venta de entradas se ha visto además condicionada por un ciberataque que ha afectado a la plataforma y ha obligado a detener la venta de entradas en estos momentos.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para España - Inglaterra?

La venta de localidades empezó con una preventa solo para los socios del Atlético de Madrid. Este periodo se abrió el martes 22 de septiembre a las 12:00 horas y permitió adquirir hasta cuatro entradas por persona, siempre dentro del cupo disponible.

Para el público general, la venta comenzó el miércoles 23 de septiembre a las 13:00 horas. Las localidades pueden adquirirse mientras haya disponibilidad y hasta el inicio del encuentro. El límite establecido para esta venta es de seis entradas por persona.

¿Dónde comprar las entradas?

La única plataforma oficial habilitada para adquirir las localidades es Tickets RFEF. La Real Federación Española de Fútbol ha advertido en diferentes ocasiones sobre páginas que utilizan su imagen para vender entradas de la selección sin autorización. Por tanto, para evitar problemas, la compra debe realizarse a través de la plataforma oficial de la RFEF.

Las entradas son exclusivamente digitales. Una vez realizada la compra, el aficionado recibirá el comprobante de la operación y, aproximadamente dos días antes del partido, recibirá las instrucciones para acceder a la aplicación RFEF Tickets, donde aparecerá la localidad asignada. No será posible descargar ni imprimir las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para España - Inglaterra?

La RFEF ha establecido diferentes precios dependiendo de la ubicación dentro del Metropolitano. La entrada más económica cuesta 30 euros, mientras que la opción más exclusiva dentro de la venta general alcanza los 180 euros. Los precios publicados incluyen los gastos de gestión.

Entre las localidades disponibles se encuentran:

· Experiencia Banquillo: 180 euros.

· Grada baja central: hasta 150 euros.

· Grada baja medio: hasta 120 euros.

· Grada baja lateral: desde 65 euros.

· Grada media: 50-75 euros.

· Grada alta nivel 1: desde 55 euros.

· Grada alta nivel 2: desde 40 euros.

· Grada alta nivel 3: entre 30 y 40 euros.

· Fondos: entre 40 y 50 euros.

También existen localidades para personas con movilidad reducida. En este caso, la entrada tiene un precio de 50 euros e incluye una entrada gratuita para el acompañante, aunque es necesario presentar la documentación requerida y realizar previamente la solicitud correspondiente.

Un partido especial para la selección

España e Inglaterra volverán a encontrarse en Madrid después de sus enfrentamientos recientes. El duelo del Metropolitano cerrará la fase de grupos de la Nations League y permitirá a la selección disputar nuevamente un partido en uno de los grandes estadios de la capital.

El Metropolitano ya ha acogido tres partidos de la selección española masculina desde su inauguración: el 6-1 ante Argentina en 2018, el 5-0 frente a Rumanía en 2019 y el empate 0-0 contra Portugal en 2021.

Para quienes quieran asistir al España-Inglaterra, por tanto, las entradas para el público general ya están disponibles desde este miércoles 23 de septiembre a las 13:00 horas, siempre que queden localidades. La recomendación de la RFEF es utilizar únicamente su plataforma oficial para realizar la compra.