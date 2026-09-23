Salto de Fran González, portero del Sevilla, en la Selección Española por petición de Luis de la Fuente

Citado por España sub 21, el meta sevillista ha recibido hoy la llamada del seleccionador nacional para trabajar con la Absoluta de forma puntual, lo que resulta positivo para el Sevilla

El esperado rol de Fran González en el Sevilla desde que se anunció su fichaje no se corresponde con su estatus como internacional, o menor dicho, no ha influido negativamente a día de hoy.

De ese modo, su programada suplencia en Nervión a la sombra de Odysseas Vlachodimos, uno de los fichajes estrella de este verano, no impidió que David Gordo lo haya llamado para los tres compromisos de España Sub 21, pues confía ciegamente en sus condiciones y lo considera uno de los metas con más proyección del panorama nacional.

Una decisión que da la razón al movimiento del Sevilla para completar su portería procedente del Real Madrid y que este miércoles ha ido más allá con un salto tan temporal como significativo a la Absoluta.

Llamada del seleccionador para entrenar con los campeones del mundo

De este modo, Luis de La Fuente lo ha llamado esta mañana para que entrene con el primer equipo de cara a la puesta a punto para los cuatro encuentros que afronta de LaLiga de Naciones en este largo parón y, junto al defensa Álex Valle y el delantero Gonzalo García, se ejercitó bajo a atenta mirada del entrenador riojano, que igualmente le sigue la pista a sabiendas de que su sitio actualmente es la 'Rojita'.

En un entrenamiento a puerta cerrada, Fran González se ha estrenado con los mayores por petición expresa del seleccionador con el fin de poder llevar a cabo los ejercicios previstos para las citas venideras. Cabe apuntar que en esta ocasión ya ha tirado de un sub 21, Iván Fresneda, para ocupar el lugar del lesionado Pedro Porro.

Uno más junto a David Raya, Unai Simón y Josep Martínez

De la Fuente ha citado en esta ventana internacional a los porteros Unai Simón y David Raya, fijos en sus convocatorias, y sorprendió con Josep Martínez, del Inter de Milán, para sustituir al lesionado de última hora Joan García. Esta mañana Fran González se ha unido a estos tres y ha sido uno más, lo que, sin duda, más allá de que se trate de algo puntual, es una magnífica noticia para el meta y también para el Sevilla.

Cabe recordar que el Sevilla, para competir por la titularidad con Vlachodimos, fichó al meta leonés de 21 años como una apuesta de presente y futuro al firmarlo hasta 2031 y pagar un millón por el 50% de sus derechos. Los técnicos confían mucho en su evolución al margen de que se sabía que llegaba como suplente del internacional heleno.

Sin minutos en el Sevilla desde que empezó la temporada

De hecho, a día de hoy, todavía no ha participado en ningún partido de la presente temporada tras tener minutos en pretemporada, pues García Plaza no tiene ninguna duda de quién es su portero titular después del gran movimiento de José Ignacio Navarro de retener a Vlachodimos con una segunda cesión. Aun así, el portero se revaloriza con su presencia en la Sub 21 y ahora a las órdenes de Luis de la Fuente aunque sea de manera puntual.