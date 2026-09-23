Alfon ansía su momento, "que va llegar", y no piensa en salir: "Quiero triunfar en el Sevilla"
El extremo, que ya goza de minutos, lamenta su "mala fortuna" al iniciar la pretemporada lesionado y asume la responsabilidad de aprovechar la oportunidad cuando se le presente, agradeciendo la competencia, alabando a Fofana y la "familia" en que se ha convertido el vestuario
"Estoy mucho mejor, cada día más recuperado. Me estoy entrenando muy bien, adquiriendo el ritmo que necesita tras el percance de pretemporada (sufrió una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho nada más volver de vacaciones). Quería llegar lo mejor posible, pero tuve mala fortuna. Poco a poco, me voy encontrando más en forma. Fue un momento complicado. Me preparé ese mes de descanso con un trabajo muy bueno y quería aprovechar el momento y la oportunidad. No pudo ser, pero ya me estoy entrenando a buen nivel y esperando mi momento, que va a llegar", explicaba en rueda de prensa Alfon González.
El extremo albaceteño, que inaugura este curso las comparecencias intersemanales en el Sevilla FC, considera que el equipo blanquirrojo "no tiene que cambiar mucho" a la vuelta de este parón de selecciones, porque hay "un grupo muy bueno, que está haciendo las cosas muy bien en el día a día en los entrenamientos y compitiendo muy bien en los partidos", por lo que considera que "ésa es la línea" que deben seguir: "Veo un equipo muy unido. Una familia, siempre juntos y de broma, 'picándonos'. Eso hace muy buen vestuario. Cuando vengan malos momentos, como a todos, nos va a hacer salir pronto de ellos".
Competencia
"Eso es bueno, tanto para mí, como para el equipo y los compañeros. No nos podemos relajar en ningín momento, porque sabemos que hay mucho nivel. El equipo se va a beneficiar, porque la temporada es muy larga y todos vamos a poder aportar".
Cambios respecto a la 25/26
"En el parón de octubre nos fuimos con puntos parecidos, pero las sensaciones son diferentes. El equipo sabe lo que hacer, compite muy bien. Pero esto es muy largo y debemos seguir en esta línea, ser humildes y aprovechar nuestros momentos".
García Plaza
"El míster lo está haciendo muy bien. Ya cuando llegó la temporada sacó los resultados y salvó al equipo en un momento muy complicado. Tiene mucho mérito. Estamos viendo un equipo reconocible, con identidad. Nos está ayudando mucho a cada uno de nosotros y al grupo".
Crispación arbitral
"Sabemos que son personas, que se equivocan y también aciertan. Los jugadores les tenemos que ayudar en todo momento. En los últimos partidos ha habido situaciones con nosotros que se podían haber interpretado de otra manera. Son personas, como digo, y siempre quieren acertar. Animarles a que lo hagan".
Balón de Oro
"Hay jugadores muy buenos que lo están haciendo muy bien y ganando muchos títulos. Espero que sea un español; han hecho un Mundial increíble y algunos hasta ganado títulos también con su equipo. Con que sea español, estaré contento. Hay muchos que lo merecen".
Lamine Yamal
"No me fijé mucho en los gestos que hizo. Sabemos que es un gran jugador, con unas cualidades enormes. Hace su trabajo y completó un gran partido, por lo que darle la enhorabuena y poco más".
¿Cedido de nuevo?
"En ningún momento estoy pensando en eso. Quiero triunfar en el Sevillla, ganarme una oportunidad y, cuando me la den, dependerá de mi aprovecharla. Es lo que deseo y para lo que vine".
Parón de tres semanas
"Es un parón demasiado largo. No nos gusta estar tanto tiempo sin competir. Por suerte, tenemos el Trofeo Antonio Puerta para seguir con sensaciones y coger ritmo. No es lo mejor, pero hay que adaptarse y trabajar bien para estar en las mejores condiciones cuando vuelva LaLiga".
Qué le pide Luis García Plaza
"Me está ayudando mucho. Creo que confía en mí y ve mis cualidades, por lo que me dará las oportunidades que necesito. pero es cierto es que vine lesionado y el equipo arrancó. Debo coger ritmo y esperar preparado a que llegue ese momento para disfrutar sobre el campo, que es lo que me gusta".
Fofana
"Tiene un nivel increíble, pero lo que más me sorprende es cómo se entrena, la humildad que tiene, con ganas de ayudarnos a todos, de trabajar y seguir mejorando. Muy contento de que esté con nosotros, pues nos va a ayudar mucho".