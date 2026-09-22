Motivos para creer en el Sevilla: ¿Y si sí?

El buen trabajo de la dirección deportiva, el gran comienzo de LaLiga con un García Plaza que conoce mejor a su plantilla, un equipo reconocible y una grada que no para de animar, unidos a los 13 puntos, hacen que algunos sevillistas, por qué no, se ilusionen con la posibilidad de poder luchar por algo más ambicioso una vez se consigan los 42 puntos prioritarios

Vaya por delante que tan solo se han disputado siete jornadas de Liga, por lo que quedan 31, es decir, un mundo pero lo que nadie le quita ya a este Sevilla son los 13 puntos que tiene en su casillero, lo que viene a suponer casi un tercio de los puntos necesarios para la permanencia, el objetivo real del equipo para esta temporada.

Pero, ¿y si el equipo da para más? ¿Por qué no poder soñar con volver a competición europea? Será muy difícil que de nuevo esta temporada la salvación esté tan cara como el año pasado (42 puntos), donde la distancia con el séptimo clasificado fue tan solo de siete puntos y varios equipos lucharon por esa plaza de Conference League hasta la última jornada y que se acabó ganando el Getafe de Bordalás.

Quién sabe si el Sevilla podrá hacerlo este año... Sin duda, sería una grandísima noticia para el fútbol sevillano, que volvería a tener a sus dos equipos viajando por Europa. En los últimos tres años, cada vez que el Betis u otro equipo español juega en la Champions, la Europa League o la Conference, el barrio de Nervión recuerda con nostalgia como no hace mucho eran ellos los que se habían acostumbrado e incluso hasta cansado de viajar por Europa, un lujo del que la mayoría no era consciente.

Ojalá tan solo tres años después, porque no olviden que en 2024 el Sevilla jugó la Champions League, y cuatro después de su último título liguero, el 'abuelo' de Nervión vuelva a aparecer sobre la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán, eso significaría que se ha hecho un gran trabajo tanto en la dirección deportiva liderada por José Ignacio Navarro, como así parece tan solo 22 días después de cerrar el mercado, y sobre todo en la dirección técnica.

Porque Luis García Plaza ha logrado conformar un bloque solido, ha convencido a sus jugadores de que hay que luchar cada balón, aunque una imagen parecida mostraba el equipo de Matías Almeyda en las primeras jornadas del año pasado, aunque ahora, con la llegada de refuerzos como Fofana o Stassin, propios de un Sevilla de otra época, de un Sevilla europeo, esta plantilla tiene bastante más calidad que la de hace tan solo un año.

El propio Jon Guridi ha dejado claro que no renuncia a la posibilidad de poder luchar por cotas más altas, hablando de "ambición" sabiendo perfectamente en qué club está, reflejando el estado de ánimo que se vive en el vestuario nervionense. Evidentemente, el objetivo prioritario es superar los 42 puntos para amarrar matemáticamente la permanencia, luego puede que sean menos (o no), pero eso ya se verá. Y si se consiguen en abril, mejor que en mayo, eso significaría que estos jugadores que se habrían ganado por derecho propio soñar con Europa.

Y luego está Nervión. Nervión no los va a abandonar, y parece que este año se ha propuesto seguir con la olla a presión que fue al final de la temporada pasada, cuando decidió convertirse en un actor fundamental para conseguir la permanencia en casa. Si son capaces de mantener esa atmósfera durante toda la temporada, pocos puntos se escaparán del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por todo ello, sueñen, claro que sí. Con los pies en la tierra, por supuesto, con humildad y sin olvidar el sufrimiento de las últimas temporadas, pero por qué no podría ser esta temporada, porque si de algo está seguro el sevillista es que volverán a Europa da igual si es por vía Conference o vía Europa League, pero saben que tarde o temprano volverán. Y Real Sociedad, Athletic y Villarreal pronto aparecerán por los puestos europeos, pero el Sevilla no debe mirar a nadie más que a sí mismo, como ha hecho en estas primeras siete jornadas. ¿Y si sí?