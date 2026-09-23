Luis García Plaza, la principal novedad de la penúltima sesión de la semana

El madrileño, que esta vez sí pudo dirigir el trabajo tras ausentarse en la vista par acudir al Comité Técnico de Entrenadores en Las Rozas, echa cuentas con Kike Salas, Stassin y Vargas, a sus órdenes pero obligados por ahora a ejercitarse al margen por sus dolencias

La primera plantilla del Sevilla FC, con Luis García Plaza de vuelta tras ausentarse en la víspera para acudir a la reunión del Comité Técnico de Entrenadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se ejercitaba por penúltima vez en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en esta primera de las tres semanas de parón internacional. De esta forma, después de la sesión matinal del jueves, el preparador madrileño ha concedido descanso a los que se han quedado en la capital andaluza hasta el próximo lunes 28 de septiembre, cuando retomarán el trabajo, aún con el lejano duelo del lunes 12 de octubre en el horizonte.

Queda bastante para comparecer en el Ciudad de Valencia y hasta para hacer una composición de lugar fiable para medirse con el Levante UD, aunque todas las miradas están puestas en los tres efectivos que arrastran más problemas físicos, al menos dos de ellos titulares indiscutibles. De esta forma, Rubén Vargas, Lucas Stassin (de vuelta tras ser revisado el martes por los médicos de la selección belga) y Kike Salas se retiraron para ejercitarse aparte del grupo tras la charla inicial dirigida por el míster, que ya avanzó que espera contar con todos ellos a la vuelta de este largo 'impasse' impuesto por la Fifa.

Con Marcao Teixeira en su particular pretemporada para ser uno más en la rotación de centrales y Arouna Sangante debiendo ser sustituido en el ecuador del segundo tiempo, ya que forzó tras su reciente esguince del tobillo derecho para ser titular ante el FC Barcelona, interesa sobremanera el retorno del aruncitano, que tiene un plan personalizado al sufrir en Riazor una contusión en una rodilla que pudo ser mucho peor. "Tenemos que dar gracias, porque la jugada era fea y pudo tener una lesión grave. Si el partido llega a ser el domingo, podría haber llegado, pero lo reservamos", explicaba García Plaza.

Plazos ajustados para reducir al mínimo la enfermería

Las pruebas médicas en Madrid a las que se sometió Rubén Vargas en busca de una segunda opinión para su parameniscitis en la rodilla derecha no revelaron una afección importante, por lo que el tratamiento ha seguido siendo conservador a la espera de que aminore el dolor y pueda ser de nuevo uno más para la segunda línea. Además, la lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha que arrastra Lucas Stassin apunta a unos plazos ligeramente superiores a los del mismo parón de selecciones, por lo que, dado que paró tras jugar contra el RC Deportivo en Riazor y se ausentó contra el Barça, podría estar contra el Levante UD.