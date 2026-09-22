Kike Salas y Vargas protagonizan la segunda sesión del Sevilla en el largo parón sin Luis García Plaza

El técnico sevillista, en la mañana de este martes, se encuentra en la convención de entrenadores de la RFEF que se celebra anualmente; por lo que no ha podido estar en la sesión de esta mañana en la Ciudad Deportiva

Ahora es un periodo un poco amargo para los amantes del fútbol de clubes, y no es para menos. Hasta tres serán las semanas que tendrán que esperar para volver a ver a sus respectivos equipos de forma oficial, aunque sí que se disputarán amistosos en la ciudad de Sevilla. Sin embargo, como se suele decir en estos casos, no es lo mismo. A pesar de esto, en el caso del templo sevillista no es que vaya a parar la actividad por completo, ni mucho menos. De hecho, el próximo 29 de septiembre la Selección Española traerá, por primera vez, el Mundial a casa en el duelo frente a Croacia correspondiente a la Nations League.

Una fecha especial que, al menos, dejará a la ciudad de Sevilla con cierto aliciente de cara a estas semanas. Ya hemos contado, en ESTADIO Deportivo, que ese feudo hispalense es el que quiere recuperar Luis García Plaza. A pesar de que sus dos derrotas se han cosechado ahí, las sensaciones son más que distintas y se puede observar cierto cambio de tendencia positivo para los nervionenses. Para no bajar ese ritmo, el grupo estará entrenando hasta el próximo jueves 24 antes de algunos días de descanso.

En la sesión de esta mañana, no hemos visto una imagen muy distinta a la que ya se vio el pasado lunes. Hasta seis son los jugadores que se han marchado con sus respectivas selecciones, estando la lista conformada por Vlachodimos, Fran González, Suazo, Sangantes, Kochorashvili y Robbie Ure. Teniendo en cuenta esto, Luis García Plaza ha vuelto a contar con mucha presencia de jugadores del filial, algo a tener en cuenta para ver posibles incorporaciones una vez que todos vuelvan a estar disponibles. Los que continúan siendo bajas son tanto Rubén Vargas, Stassin como Kike Salas.

El punta belga, tal y como informó este medio, apunta a estar de baja entre tres y cuatro semanas. Es cierto que, en este momento dado, no es algo que deba preocupar mucho al sevillismo, ya que únicamente se ha perdido el duelo frente al FC Barcelona. Una de las situaciones que más 'inquieta' es la de Rubén Vargas. Tras marcharse a hacer unas pruebas, García Plaza confirmó que los resultados eran positivos y que se esperaba que pudiese comenzar una mini pretemporada durante este parón de selecciones. En la mañana de este martes, se le ha visto en la charla previa para marcharse, posteriormente, fuera del terreno de juego acompañado de staff del primer equipo.

Algo similar ha ocurrido con Kike Salas, que también se ha ido una vez que sus compañeros han comenzado la carrerilla antes del entreno. El jugador, por una contusión, no pudo estar frente al FC Barcelona. Ahora está entrenando al margen, aunque se espera que se pueda unir en los próximos días junto a sus compañeros de cara al regreso de la competición. Tampoco ha estado (aunque esto sí que no debe preocupar al sevillismo) es Luis García Plaza. El motivo: la convención de entrenadores que se celebra en Las Rozas y que reúne a los técnicos de Primera y Segunda División.

Quedan tres largas semanas en Nervión, con lo positivo y negativo que eso supone. Un periodo que servirá para ponerse las pilas antes de una importante racha de partidos.