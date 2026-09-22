Félix Correia, jugador del Sevilla: "José Ignacio Navarro habló conmigo y me explicó que era un proyecto para traer al Sevilla de vuelta"

El portugués, uno de los últimos fichajes del Sevilla FC 26/27, reconoce durante su entrevista con ESTADIO Deportivo que está "muy contento" en Nervión, donde José Ignacio Navarro, director deportivo sevillista, ha sido clave en su fichaje: "Habló conmigo y me explicó que era un proyecto para competir, para traer al Sevilla de vuelta"

No pudo ser. El Sevilla FC de Luis García Plaza compitió al FC Barcelona como ningún otro rival de LaLiga lo ha hecho esta temporada, llegando a plantarle cara a los de Hansi Flick. "¿Miedo? No. Vamos a competir, en el campo somos once contra once", aventuró el portugués Félix Correia horas antes durante su entrevista con ESTADIO Deportivo. Y así fue, cayendo los de Nervión por 1-3 en un partido en el que el Sevilla FC aguantó el ritmo azulgrana durante la primera mitad. Tras el descanso, las fuerzas aflojaron y el Barça se acabó desquitando.

La derrota de este pasado fin de semana en el Sánchez-Pizjuán, en cualquier caso, no desluce el excelente inicio de temporada blanquirrojo, con 13 puntos de 21 posibles que mantienen al Sevilla FC instalado en los puestos con derecho a Europa. Una posición nada habitual para los de Nervión en las últimas temporadas. La mentalidad del plantel es clara: "Partido a partido", con "mucho trabajo" y siempre con los pies en el suelo. Así lo deja patente durante su conversación con ED un Félix Correia que ha caído de pie en el once de García Plaza.

- Imagino que contentos con este inicio de temporada que en Sevilla muchos no nos esperábamos.

- Sí, estoy muy contento. El equipo está muy contento también. Partido a partido, con mucho trabajo y humildad siempre, que es lo más importante.

- 13 puntos de 21 posibles. Creo que si se lo preguntamos a Luis García Plaza, al míster, en agosto, no se lo cree.

- (Sonríe) Sí, es el resultado del trabajo que estamos haciendo. Partido a partido, trabajar y seguir compitiendo, que es lo más importante. Es espectacular. Lo importante es sumar siempre uno o tres puntos y seguir competiendo. El Sevilla nunca se rinde, porque es el lema del club. El míster ha dicho que está muy contento, pero tenemos que seguir trabajando, porque es lo más importante.

- Llegó al final del mercado de fichajes y se has convertido en titular en los últimos encuentros. Tiene pinta de que va a ser un jugador muy importante en las ideas del míster. ¿Cómo afronta esta nueva temporada aquí en Sevilla?

- Sí, pienso que sí. Es importante también para mí. Llegué hace dos semanas. Debo continuar trabajando, ganar confianza y habituarme. No es fácil cambiar de país y jugar de titular. Por eso, hay que ir partido a partido, con confianza, que es lo más importante para mí. Pero es muy importante el cariño que la afición y el míster me han dado. Me hacen crecer también. Estoy muy contento de estar aquí.

- ¿Por qué se decantó por el Sevilla?

- El Sevilla es un gran club histórico. José Ignacio Navarro habló conmigo y me explicó que era un proyecto para competir, para traer al Sevilla de vuelta, que es muy importante también. Después fue una cuestión de sentir cariño por la persona, por Ignacio especialmente. Habló conmigo, me explicó y me dijo que iba a ir bien. Escogí Sevilla porque es un gran club, un club histórico.

- Viene para jugar en una posición que es muy importante para el entrenador. Antes de que llegara y se conociera su fichaje, García Plaza se mostró muy enfadado por la marcha de Oso, quien jugaba antes en su posición. ¿Qué le pide el míster?

- Estos días no me ha pedido mucho. Habló conmigo para ganar confianza, para comenzar y para estar bien físicamente también... Empezar bien estos dos o tres partidos, que es lo más importante. Después él habló conmigo, que vaya con confianza, que toque el balón, que tire también. Es muy importante tácticamente. Después tengo a Gabi, que tácticamente me ayuda mucho también. Luci (Agoume), también Fofa (Fofana)... Todos hablan mucho conmigo, que lo hace mucho más fácil para mí. Estoy disfrutando, estoy ganando confianza.

- ¿Qué tal estos primeros días en Sevilla? Prácticamente acaba de aterrizar

- Sí, es una ciudad bonita y un club top. Todas las personas son top, todas las personas me tratan con cariño. Me gusta mucho el tiempo de aquí. Estoy cerca de Portugal, también; de mi familia. Estoy muy contento de estar en Sevilla.

- Sé que es anecdótico, pero le tengo que preguntar. Si mira la clasificación, el Sevilla está en Europa. Imagino que en el vestuario se hablará de ellos, aunque aún sea muy pronto, ¿no?

- No, en el vestuario no hablamos de eso. En el vestuario hablamos de ir partido a partido. Siempre seguimos humildes y trabajando, con respeto por nosotros mismos. Es así, seguimos compitiendo. Pensamos en el Barcelona, después descansamos y pensamos en otro partido. No miramos la clasificación. Después, al final, hacemos las cuentas y vemos si estamos ahí o no. Vamos a tener malos momentos también, es normal. Pero tenemos que mantenernos fuertes, que es muy importante también. Así continuamos compitiendo partido a partido, sumando, que es lo más importante. No hablamos de eso. Solo pensamos en el próximo partido, siempre compitiendo, siempre con humildad.

- Aún es prácticamente un desconocido para los aficionados del Sevilla. ¿Qué cree que puede aportarle al equipo y aún no hemos visto del todo de usted?

- Creo que hay que tener un poco de paciencia conmigo, porque voy a ganar confianza. Estoy entrando en el ritmo. Es todo un poco nuevo para mí. Pero creo que vamos a estar bien y que voy a dar muchas alegrías al Sevilla también. Vamos a caminar juntos y espero que al final celebremos todo juntos.

- Ha pasado por canteras de clubes importantes: Manchester City, Juventus; ha estado también en Portugal, en el Sporting. ¿Cómo ve a este Sevilla, comparándolo con su experiencia previa?

- Es un club muy importante, con una estructura muy buena. Las personas que trabajan aquí están siempre disponibles, siempre son muy buenas; siempre con cariño, que es muy importante cuando un jugador llega al club. Es un club con una dimensión grande. Sinceramente, antes de llegar aquí no pensaba así. Pero cuando llegué aquí, me impresionó, porque es un club muy grande. La estructura, las condiciones aquí, el centro deportivo... Todo. Siempre top. El presidente, joven también. Está siempre cerca, habla también con nosotros; está siempre ahí. Todo eso es muy importante y creo que el Sevilla es un club grande.

- Le quería preguntar por el derbi contra el Betis. ¿Le han hablado ya de él? ¿Lo ha buscado en Youtube?

- Sí. Me hablaron del derbi, de que el Betis es un rival muy fuerte aquí. El derbi es muy fuerte, un partido muy duro. Pero ahora solo pienso partido a partido.

- Nos ponemos en el contexto ideal: es titularísimo en el Sevilla. Un Sevilla que ha empezado muy bien y que ojalá mantenga ese ritmo. ¿Qué sueños le quedan por cumplir en el fútbol? ¿Cree que podrá conseguirlo en el Sevilla?

- Tengo muchos objetivos, muchos sueños. La selección, hacer más goles... Tengo muchos sueños, es normal. Ahora soy titularísimo, pero debo seguir trabajando porque tenemos jugadores muy buenos. Chidi (Ejuke), Alfon, Vargas, que está de vuelta. Sigo trabajando. Debo seguir trabajando para ser titular, para tener la confianza del míster y para tener la confianza del equipo. Y después, sí, pienso en mis sueños y en mis objetivos.

- ¿Cree que la selección puede estar más cerca jugando en el Sevilla y en una liga como la española?

- Es mi trabajo. Debo solo trabajar, pensar solo en trabajar; meter goles; estar bien físicamente; estar bien también mentalmente. Después, la liga, la selección, los objetivos y los goles, todo llega. Debo estar bien conmigo, seguir trabajando y después todo llegará.

- Sé que me va a decir que hay que ir partido a partido y trabajar, pero... El objetivo es la permanencia, pero este Sevilla ya ha despertado la ilusión del sevillismo en este inicio. ¿Se puede pensar en algo más?

- Sí, pensamos siempre lo más alto posible. Y es muy importante no pasar por lo que pasamos el año pasado, que es el primer objetivo. No tenemos que pasar un sofoco tan grande como el pasado año. Pero sí, pensamos siempre en lo más alto. Partido a partido, con humildad; sumando siempre y compitiendo siempre. Después, al final de temporada, haremos las cuentas.

- Dos años seguidos, el Sevilla se ha salvado por un punto a final de temporada. Este año, al menos, que sea por tres, ¿no?

- Vamos a ver. Espero que este año sea más tranquilo, que es nuestro primer objetivo. Que sea más tranquilo, no pasar sofocos como los últimos dos años. Fue muy difícil, pero ahora es seguir trabajando.