Mensaje de Félix Correia, fichaje del Sevilla, a Hansi Flick y su Barcelona: "¿Miedo? No. Somos el Sevilla. Nunca nos rendimos; así lo dice nuestro lema"

"Vamos a seguir compitiendo", asevera el portugués, quien apela al calor del sevilismo en el Sánchez-Pizjuán para plantarle cara a los azulgranas

El Sevilla FC de Luis García Plaza ha iniciado la temporada de manera brillante, sumando 13 puntos de 18 posibles. Uno inicio de curso espectacular que ha pillado por sorpresa a propios y extraños en Nervión, teniendo en cuenta las dificultades por las que el equipo viene atravesando en lo deportivo durante las últimas temporadas. Un momento de alegría para el sevillismo que ahora afronta su particular reválida, recibiendo este sábado a partir de las 21:00 horas al todopoderoso FC Barcelona de Hansi Flick.

La visita de los azulgranas servirá para medir hasta dónde puede llegar el sorprendente momento blanquirrojo, con un Luis García Plaza en el banquillo que lleva varias semanas avisando que esto es muy largo y que en algún momento vendrán mal dadas. Pese a ello, su Sevilla FC viene demostrando que es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene una idea y que siempre compite. Y precisamente eso es lo que pretenden hacer. Así de claro, de hecho, lo deja uno de los últimos refuerzos sevillistas de este pasado verano, el portugués Félix Correia, en su entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo. El extremo luso apenas lleva dos semanas en la capital hispalense, pero ya se ha empapado de sevillismo y se ha adueñado de un puesto de titular en el once, habiendo sido titular en los dos últimos encuentros del Sevilla FC, ocupando el vacío dejado por Oso, que marchó al Estrasburgo.

Félix Correia, sin miedo ante el Barcelona

"¿Miedo? No. A mí no me da miedo el Barcelona. Yo compito siempre. Compito siempre porque cuando vamos al campo somos once contra once", responde tajantemente Félix Correia ante la pregunta de ESTADIO Deportivo sobre las palabras de Cesc Fábregas, técnico del Como, quien recientemente se refirió a los blaugranas como un equipo que da miedo. Unas declaraciones que García Plaza, en cierta manera, hizo también suyas: "Vamos a seguir compitiendo. Es verdad que Barcelona es un equipo muy fuerte, una de los mejores equipos del mundo. Es normal, tienen grandes jugadores. Pero jugamos en casa. "Somos el Sevilla. Nunca nos rendimos, que así lo dice nuestro lema. Vamos a competir y vamos a ver", apostilla el portugués.

Los 13 puntos sumados de los 18 posibles han colocado al Sevilla FC en una situación clasificatoria envidiable que pocos podían imaginar durante el verano, pero dentro del vestuario se intenta evitar cualquier exceso de euforia. Correia insiste en que el secreto pasa por mantener los pies en el suelo y competir cada jornada: "Es el resultado del trabajo que estamos haciendo, pero hay que ir partido a partido. Trabajar y seguir compitiendo, que es lo más importante".

Pese a ello, el portugués tampoco oculta su satisfacción: "Es espectacular. Pero partido a partido. Sumar siempre uno o tres puntos es muy importante. Seguir compitiendo, que es lo más importante".

El Sevilla no quiere mirar la clasificación

Aunque la situación clasificatoria a estas alturas de LaLiga pueda resultar anecdótica para muchos, lo cierto es que ya se han disputado seis jornadas en Primera división y que el Sevilla FC se mantiene en puestos europeos. Puntos que, en cualquier caso, ya están en el casillero particular de los de Nervión y que, sin lugar a dudas, serán muy importantes. "En el vestuario no hablamos de eso. En el vestuario hablamos de partido a partido.

"Siempre seguimos humildes y trabajando, con respeto por nosotros mismos. Es así, seguimos compitiendo. Pensamos en el Barcelona, después descansamos y pensamos en otro partido. No miramos la clasificación. Después, al final, hacemos las cuentas y vemos si estamos ahí o no. Vamos a tener malos momentos también, es normal. Pero tenemos que mantenernos fuertes, que es muy importante también. Así continuamos compitiendo partido a partido, sumando, que es lo más importante", explica Félix Correia, quien apela a la "humildad" para plantar cara al Barcelona.

Ese discurso cobra todavía más importancia ante la visita del Barcelona. El Sevilla sabe que enfrente tendrá a un equipo con argumentos suficientes para castigar cualquier error y que llega con una producción ofensiva que el propio Correia destaca. Por eso, el portugués no esconde la dificultad del encuentro, aunque tampoco renuncia a la posibilidad de dar la sorpresa: "El Barcelona es un equipo muy fuerte. Han metido muchos goles en los últimos partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero jugamos en casa con nuestra afición. Tenemos que hacer un partido casi perfecto. Vamos a intentarlo; hay que jugarlo".