La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 19 de septiembre de 2026

La previa de la visita del Barça al Sánchez-Pizjuán, la no convocatoria de Álvaro Valles con la Selección y el triunfo del Elche, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado 19 de septiembre está marcada por el regreso del FC Barcelona al Ramón Sánchez-Pizjuán, apenas un año después de la goleada encajada ante el Sevilla FC de Matías Almeyda. El conjunto azulgrana vuelve a Nervión en un duelo que obligará a los nervionenses a realizar cambios en una defensa que está ofreciendo un gran rendimiento.

Además, la convocatoria de Luis de la Fuente vuelve a dejar protagonismo para un nombre propio del Real Betis, Álvaro Valles, que tendrá que seguir esperando su oportunidad con la selección española pese a su excelente comienzo de temporada. El guardameta no ha entrado en la lista, en la que sí aparece Josep Martínez, actualmente titular en el Inter de Milán y antiguo compañero del portero verdiblanco en Las Palmas.

El Barcelona vuelve este sábado al Ramón Sánchez-Pizjuán poco menos de un año después de la goleada que sufrió ante el Sevilla FC dirigido entonces por Matías Almeyda. Ahora, el escenario es diferente y el conjunto nervionense afronta el encuentro con la intención de volver a plantar cara a uno de los grandes de LaLiga.

Luis García Plaza tendrá, eso sí, que introducir cambios en una línea defensiva que hasta ahora está funcionando a un gran nivel. Entre las rotaciones y las bajas obligadas, el técnico sevillista tendrá complicado repetir la zaga que tan buenas prestaciones está ofreciendo en este inicio de temporada.

La gran sorpresa de la convocatoria de Luis de la Fuente ha sido la llamada de Josep Martínez, un portero que pasó más desapercibido durante su etapa en el fútbol español y que ahora es titular en el Inter de Milán. Sobre todo sorprende la ausencia de Álvaro Valles.

El guardameta del Real Betis está firmando un rendimiento sobresaliente en este inicio de curso y había ganado enteros como candidato a ocupar la vacante en la portería de la selección española. La elección tiene además un vínculo especial con el Betis, ya que Martínez y Valles fueron compañeros en Las Palmas.

UN ELCHE CON DIEZ TUMBA AL ESPANYOL

El Elche protagonizó una de las noticias de la jornada en el primer partido de la misma al imponerse por 1-3 al Espanyol pese a jugar con un futbolista menos desde los primeros compases del encuentro.

La expulsión de Redondo a los seis minutos parecía poner el partido de cara para el conjunto perico, pero el equipo ilicitano supo sobreponerse a la inferioridad numérica. Fer Niño fue el gran protagonista al firmar un doblete alrededor de la media hora de juego.