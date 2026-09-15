30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 16 de septiembre de 2026

Regresa el conjunto nervionense a Riazor casi ocho años y medio después en plena bonanza de ambos, que deben cumplir con las expectativas para consolidarse en la parte alta de la clasificación, aunque sólo sea para poner tierra de por medio por si acaso con la de peligro

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 16 de septiembre de 2026

Kike Salas y Suazo, dos de los capitanes blanquirrojos, sonrientes a la llegada a La Coruña.SFC

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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 16 de septiembre de 2026:

- RC DEPORTIVO DE A CORUÑA - SEVILLA FC (19:00 HORAS) / VUELA, VUELA

Los de García Plaza visitan a la otra gran revelación del arranque liguero, con Aubameyang como gran amenaza, con la firme intención de seguir engordando su casillero antes del parón para seguir arriba.

- GRAVES AMENAZAS A ABDE

Lucir la camiseta de apoyo al pueblo ceutí cuesta al extremo marroquí serios ataques de sus compatriotas, aunque el '10' se defiende: "Tenía carácter social, no político. Seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces".

- 2-3: JUEGA CON FUEGO

El Real Madrid se deja empatar un tempranero 0-2 y tiene que recurrir de nuevo a Espí para conseguir una apurada victoria en casa del colista Elche en el tiempo de prolongación.

- JUSTA RENOVACIÓN

La RFEF y De la Fuente avanzan en un acuerdo para prolongar el contrato del campeón de Europa y el Mundo dos años más, hasta después del Mundial de 2030, doblando su actual salario.

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