30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 12 de septiembre de 2026

El Sevilla FC se impuso al Valencia CF por 1-0 gracias a un solitario gol de Juan Iglesias que remató un centro de preciso de Kochorashvili. Por su parte, el Real Betis prepara el encuentro liguero frente al Villarreal CF estando pendiente de Antony y Cucho Hernández

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La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 12 de septiembre de 2026.IMAGO

Rafa CalaRafa Cala 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 12 de septiembre de 2026.

- Sevilla 1-0 Valencia: Gana e ilusiona

El Sevilla se lleva el triunfo contra el Valencia gracias a un gol de Juan Iglesias, que cabeceó un preciso centro de Kochorashvili, en un partido en el que fue superior el equipo que entrena Luis García Plaza el cual se coloca, hasta que termine la jornada 5, en la tercera posición de la clasificación de LaLiga.

- Con tiempo para llegar bien listo

El Real Betis sigue trabajando con el objetivo de llegar bien preparado al partido del lunes contra el Villarreal. Diego Llorente apunta a estar ya que se ha entrenado con máscara, Antony no estuvo por una indisposición y Cucho Hernández se ausentó por gestión de cargas.

- Ayuda a Ceuta

El Real Betis jugará contra la AD Ceuta el próximo 1 de octubre para echar una mano a la ciudad por la crisis migratoria.

- Difícil para Alonso

El piloto de Aston Martin apunta a sufrir mucho en el Gran Premio de España de F1 que se celebra por primera vez en el exigente circuito de Madring.

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