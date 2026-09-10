Toni Nadal: "Moyà me preguntó si firmaría que Rafa fuera un Carlos Moyà. 'Sí', contesté, pero al cerrar la puerta dije a mi sobrino: 'No lo firmo ni en broma'”

El que fuera entrenador de Rafa Nadal durante muchos años recuerda una conversación que tuvo con el, entonces, mejor tenista español del momento

Aunque ya retirado, la carrera de Rafa Nadal sigue dando mucho que hablar. El documental que le hicieron sirvió de ejemplo a muchos tenistas en activo, que se vieron reflejados en él y aprendieron a soportar una presión que veces les cuesta más.

En él también se habló de los problemas que tuvo que afrontar el tenista español. Y no sólo los físicos, sino la ansiedad que tuvo que superar a mitad de sus carrera y que le hizo vivir dos temporadas con unos resultados por debajo de lo esperado.

También se habló de la tensión que se vivió en el momento que el entorno más cercano del tenista de Manacor decidió poner a Carlos Moyà como entrenador principal de Rafa en sustitución de su tío Toni, algo que desembocó en la salida de este último del cuerpo técnico de su sobrino.

La presencia de Moyà frente a Nadal no era nueva. Cuando Rafa empezaba en el mundo del tenis, antes incluso de que diera el salto al profesionalismo, el joven balear se entrenó en más de una ocasión con Moyà, que entonces era uno de los mejores tenistas del mundo y la mejor opción española junto a Juan Carlos Ferrero en los Grand Slam. Moyà sabía lo que venía y, de hecho, fue uno de los primeros que sufrió al joven manacorí en el circuito, pues en 2003, cuando Rafa sólo tenía 16 años, le derrotó en el ATP Masters 1000 de Hamburgo.

Moyà le planteó un dilema a Toni Nadal

Dos años antes tuvo lugar una conversación en la que ya se veía la ambición que había con respecto al futuro de Rafa Nadal. Lo ha contado Toni Nadal en Cracks Podcast, donde recordaba una cena en casa de Carlos Moyá. "Rafael era una expectativa de buen jugador. Era un chico de 14, creo, 14 años", señala sobre un momento en el que Moyà acababa de ser un par de años ante el primer número uno español de la Era Open, había ganado Roland Garros en 1998 y, entre otras cosas, había jugado la final del Open de Australia, las semifinales el US Open y a final de la Masters Cup. Y Nadal era la mayor promesa del tenis, pero apenas había debutado en torneos ITF.

En esa cena, Carlos Moyá le hizo una pregunta. Según dice Toni, le dijo: "¿Firmarías que tu sobrino en un futuro fuera un Albert Costa?". Entonces, el catalán era el vigente campeón de Roland Garros. Y Toni no dudó en decir que aspiraba a más. "No, no, no lo firmo, no lo firmo. Yo creo que mi sobrino puede ser mejor", recuerda.

Tras esa respuesta, Moyà le dijo que llegar al top-10 y ganar un Grand Slam no era fácil y que, en España, pocos lo habían logrado a lo largo de la historia. "Esto no es fácil, ser un número siete del mundo -puesto de Costa- es ser una figura mundial". Ante esto, Toni le dijo que tenía mucha fe en su sobrino. "Ya sé que no es fácil, pero prefiero más jugármela, prefiero más apostar más alto. Después, si no sale, no pasa nada", reconocía. La conversación no acabó ahí y Moyá le preguntó: "¿Firmarías que fuera un Carlos Moyà?".

La fe de Toni en su sobrino Rafa Nadal

Ahí, Toni nadal fue diplomático o, tal vez, dudó, y por eso no fue tan contundente. "Bueno, esto ya es demasiado. En esto ya no me la quiero jugar. (...) Tráeme el papel y te lo firmo", cuenta el técnico mallorquín que le dijo a Carlos Moyà.

"Creo que quedé bien. Pero inmediatamente después de cerrar la puerta y despedirnos, lo primero que hice fue decirle a mi sobrino: 'Vamos, no lo firmo ni en broma'. Tranquilo, que tú serás mucho mejor que él. Al final la ilusión no cuesta nada tenerla", le dijo Toni Nadal a su sobrino, que muy pronto demostró que era mucho mejor que el que fuera su referente. Y que acabó siendo su entrenador en sus últimos años de carrera.

A Toni Nadal ya le había costado convencer un año antes a su sobrino de que jugará a este deporte y no al que más le gustaba. "Rafa empezó a jugar al tenis sabiendo que le gustaba mucho más el fútbol que el tenis. (…) Lo que te mueve no es el reto que tú te marcas, sino la necesidad de marcarte retos", señala el hoy entrenador de la Rafa Nadal Academy, quien convenció a su sobrino de que se decantara por el tenis después de que éste empezara a ganarlo todo a nivel de formación.