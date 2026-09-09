Álex Corretja, tras la derrota de Carlos Alcaraz en el US Open: "¡Orgullosos de ti! ¡Enhorabuena Ben Shelton! El tenis es... inigualable"

El extenista español y ahora comentarista se ha deshecho en elogios hacia el murciano y el estadounidense por el gran nivel de tenis que mostraron en los cuartos de final

Al final tenían razón los expertos. Era imposible que Carlos Alcaraz lograra alcanzar la final del US Open y menos aún revalidar su corona tras casi cinco meses inactivo por lesión.

El murciano superó las tres primeras rondas y en octavos de final ilusionó con el nivel mostrado derrotando a Tommy Paul en tres mangas. Pero en cuartos de final el estadounidense Ben Shelton le esperaba con ganas.

Un muro rocoso y físicamente, ahora mismo, a años luz del español. Le planteó una batalla muy física y el de El Palmar sucumbió como apuntaban la mayoría de las quinielas.

Las escenas que dejó sobre la pista Arthur Ashe pusieron incluso los pelos de punta de ver hasta donde era capaz de llegar con tal de resistir. Vómitos y arcadas en directo como muestra el video siguiente (no apto para los más sensibles).

Y uno de los que no pudo evitar dejar en las redes sociales sus impresiones de semejante 'guerra', como así lo definió el propio Alcaraz, ha sido el extenista y ahora comentarista Álex Corretja. "Orgullosos de ti Carlos Alcaraz. Enhorabuena Ben Shelton. El tenis es...INIGUALABLE".

Carlos Alcaraz, feliz pese a la derrota

El tenista español Carlos Alcaraz valoró este miércoles su paso por el Abierto de Estados Unidos tras su lesión de casi cinco meses y dijo irse "sano y con una sonrisa", después de caer eliminado en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton.

"Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba", aseguró Alcaraz en declaraciones a periodistas una vez terminado su partido, en plena madrugada de Nueva York.

Ben Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico de cuartos de final a cinco sets que duró 4 horas y 28 minutos contra un rival al que definió como "una bestia físicamente".

"Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos", insistió Alcaraz.

El murciano, campeón en Nueva York en 2025, también dijo irse "con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina".

"Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos", dijo el de El Palmar.

Las consecuencias en el ránking para Carlos Alcaraz

La derrota en cuartos de final del US Open tendrá serias consecuencias para Carlos Alcaraz en el ranking ATP. Y es que al defender el título cosechado el pasado año, el español pierde hasta 1.600 puntos en la clasificación oficial, quedándose con 5.560 puntos y viéndose muy lejos del top-2.

De hecho, Zverev le saca ya más de 2.500 puntos y podría ampliar esa renta si sigue avanzando en el US Open. El sueño de recuperar a corto plazo el número 1 se esfuma por completo para un tenista español que puede incluso seguir descendiendo si no comienza a abrir sus vitrinas.