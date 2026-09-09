La dedicatoria de Ben Shelton frente a Alcaraz le manda directamente al sofá por un olvido imperdonable

El estadounidense se ha cargado al murciano en cuartos de final pero también ha podido empeorar su relación con su novia, Trinity Rodman

El estadounidense Ben Shelton, verdugo de Carlos Alcaraz este miércoles en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, definió su duelo con el español como "una guerra" y confesó que ha sido el partido que más ha disfrutado en su carrera.

"Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico", dijo Shelton en declaraciones a periodistas después de vencer a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido de 4 horas y 28 minutos, que terminó pasadas las 03.30 de la mañana (07.30 GMT) en Nueva York.

"Carlos es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años. Siempre es divertido enfrentarse a él. A veces es ridículo lo que consigue hacer en la pista. Pero sí, ha sido el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda", añadió el estadounidense.

Shelton destacó su capacidad para "aguantar en los intercambios" con el español como una de las claves de su victoria. "Resté muy bien. Creo que fui inteligente a la hora de afrontar mis juegos al resto. Le hice jugar mucho y creo que supe aprovechar sus errores", explicó.

Ahora, Shelton se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe por un lugar en la final del último Grand Slam del año, en la que uno de los dos tratará de acabar con la sequía local en Nueva York que dura desde la victoria de Andy Roddick en 2003.

Además, con este triunfo, el número 9 del mundo firmó una página dorada más en su palmarés, ya que hasta la fecha no había ganado nunca a un 'top 3'. De hecho, su balance hasta entonces era de 0-17. Sin embargo, el estadounidense se disfrazó de Novak Djokovic, restando como nunca y sacó al murciano de sus casillas durante gran parte del duelo.

Alcaraz, por su parte, iba 15-1 en sus partidos a cinco sets, con una sola derrota a manos de Matteo Berrettini en sus inicios como profesional.

Un olvido imperdonable en su dedicatoria

Fue tanta la emoción que vivió en la pista que, cuando le pusieron el micrófono delante para dedicar semejante triunfo, tuvo un olvido imperdonable y que, a buen seguro, le ha hecho ganarse un tirón de orejas.

Concretamente, se lo dedicó a su hermana y a sus amigos que estaban en la grada, pero se olvidó que también estaba su pareja, Trinity Rodman, la hija del exjugador estadounidense de baloncesto.

Ben Shelton pasó a las semifinales del US Open pero seguro que tuvo que irse directamente a casa y sin celebrar nada por semejante lapsus. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, porque la cara de ella en la grada fue de incredulidad máxima.

Carlos Alcaraz se marcha contento

El tenista español valoró este miércoles su paso por el Abierto de Estados Unidos tras su lesión de casi cinco meses y dijo irse "sano y con una sonrisa", después de caer eliminado en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton.

"Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba", aseguró Alcaraz en declaraciones a periodistas una vez terminado su partido, en plena madrugada de Nueva York.

Fue un partido épico de cuartos de final que duró 4 horas y 28 minutos contra un rival al que definió como "una bestia físicamente". "Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos", insistió Alcaraz.