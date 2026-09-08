Luis de la Fuente y la decisión que le cambió la vida: "Mi madre me paró los pies en las fiestas del pueblo. Tenía 19 años y jugaba en el Athletic Club"

El seleccionador español ha vuelto a participar en El Hormiguero y ha contado numerosas intimidades de su vida profesional y personal. La nominación al Balón de Oro se la ha dedicado a todos sus ayudantes y jugadores. No habla con Scaloni, íntimo amigo suyo, desde la final y no cree en la "suerte profesional"

Luis de la Fuente ha vuelto a El Hormiguero, pero esta vez lo ha hecho como campeón del mundo, con la copa del Mundial bajo el brazo y con respuestas muy personales de lo que ha sido y es su vida como entrenador.

Era la tercera vez que se enfrentaba a la entrevista con Pablo Motos y se le vio relajado como en el sofá de casa en todo momento. Simpático y sincero en la mayoría de las preguntas y muy torero en algunas otras. Pero siempre con la naturalidad con la que siempre se ha mostrado.

Ha presentado su libro 'La vida se entrena cada día' y durante su ratito con Pablo ha confesado que no cree en la suerte profesional: "Existe la suerte, o mejor dicho la mala suerte, de que te pille un coche o que un futbolista se te caiga encima y te lesione. Pero si tiras, da en el palo y entra eso no es suerte. Eso es que has practicado tanto que acaban entrando algunas".

En este sentido, se ha mostrado disconforme con la frase de que "las finales están para ganarlas", acuñada entre otros por el malogrado Luis Aragonés: "Yo no creo que sea así. Están para jugarlas y para disfrutarlas. Solo la pueden jugar dos y cuesta mucho llegar a ellas. Yo prefiero decir eso porque me gusta desdramatizar las derrotas. En el fútbol se pierde más que se gana y así descargo más al futbolista de presión. Y me ha ido bien hasta ahora".

Sobre el cariño que recibe de la gente por la calle también se ha pronunciado: "He de decir que la gente es agradecidísima. Es verdad que voy por la calle o en el coche y la gente se asoma por la ventanilla para decirme algo”.

Con el recuerdo de su madre siempre en su mente

A Luis de la Fuente le ha llegado su mayor éxito profesional con la madurez y después de mucho trabajo en los banquillos. Y cree que la clave de haberlo logrado ha sido el hecho de mantener siempre los pies en el suelo. Algo que ha conseguido gracias a un consejo que le dio su madre cuando él tenía 19 años: "Yo siempre iba a Haro en las fiestas del pueblo. Tenía 19 años, estaba jugando en Primera División con el Athletic y llegué al pueblo con un coche grande que me acababa de comprar. Cuando llegué a casa, mi madre me llamó y me dijo: ‘Tú aquí no eres Luis de la Fuente, tú aquí eres el hijo de la Berti, que no se te olvide’. Me paró los pies”.

Y desde entonces no ha dejado que la fama se le suba a la cabeza en ningún momento de su vida, ni como jugador ni como entrenador.

Luis de la Fuente y su nominación al Balón de Oro

Por si fuera poco, el técnico riojano ha sido nominado como mejor entrenador del mundo. Y, como era de esperar por su personalidad, la ha compartido con todos sus ayudantes: "Al final, uno se lleva el reconocimiento, pero no es un reconocimiento individual. Por supuesto, están los jugadores, que son siempre los protagonistas, pero yo trabajo con un gran cuerpo técnico. Maravilloso, el mejor del mundo. Y luego hay un grupo de colaboradores en todos los departamentos también maravilloso”.

“Esto es un reconocimiento al trabajo de todos”, ha añadido el preparador nacional. Y en este mismo sentido, ha resaltado el grupo tan humano que hay en la selección española. Para él la clave de todo éxito deportivo: "Nosotros somos mucho más que una selección. Somos un equipo y ese equipo tiene valores. No hay egos y los egos que tienen los ponen al servicio del colectivo. Saben que somos los 26 mejores jugadores del mundo y que solo juegan once. No existen esos conflictos de que si uno juega y otro no, porque todos son muy buenos futbolistas, los mejores del mundo. Pero también son las mejores personas”.

Por último, ha desvelado la manera de relajarse que tiene cuando encuentra un hueco entre partido y partido de competiciones como una Eurocopa o Mundial: "Nosotros no tenemos mucho tiempo libre. Tenemos muchísimo trabajo porque, teniendo en cuenta que cada cuatro días hay un partido, en cuanto termina uno ya estamos preparando a los dos siguientes posibles rivales para ver cuál nos toca. Hay que hacer ese trabajo, más el análisis de nuestro propio partido, más el trabajo individual de cada jugador del rival y de los nuestros. No hay tiempo. Pero si queda un ratito de vez en cuando, tomamos una cervecita con el resto de compañeros. Y, si no, hay un momento antes de la comida en el que nos juntamos todo el equipo, que somos cerca de cien personas, y tomamos una cervecita antes de comer”.