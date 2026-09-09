El ex entrenador de Serena Williams sentencia sobre Carlos Alcaraz: "Se hará con más de 20 Grand Slams"

El español ha dicho adiós al US Open 2026 en los cuartos de final tras perder con Ben Shelton. Sin embargo, algunas grandes personalidades del mundo del tenis, como es el caso de Rick Macci, es muy optimista con el murciano al que ven volviendo a la élite y ganando muchos grandes torneos

Carlos Alcaraz ha caído eliminado en el US Open 2026 a manos de Ben Shelton en los cuartos de final tras una batalla que se ha decidido en el quinto set y que se ha alargado hasta altas horas de la madrugada en Nueva York. El tenista español se ha despedido así del primer torneo que jugaba después de haber superado una lesión en su muñeca derecha que le ha mantenido alejado de las pistas durante meses. A pesar del tropiezo, Carlos Alcaraz acumula elogios por el buen nivel exhibido tal y como ha dicho Rick Macci, ex entrenador de Serena Williams o Andy Roddick, quien señala que el murciano va a ganar muchos Grand Slams antes de retirarse.

Rick Macci dice que Carlos Alcaraz ganará más de 20 Grand Slams

Rick Macci está considerado como una voz muy autorizada en el mundo del tenis después de que haya entrenado a estrellas como Serena Williams, Andy Roddick o Maria Sharapova entre otros grandes campeones.

El de Estados Unidos está sorprendido por el gran nivel de juego que ha mostrado Carlos Alcaraz en este US Open y a pesar de su derrota dice que el español va a ganar más de 20 Grand Slams, acercándose, por tanto, a leyendas como Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer. "Esta joya forjada en la adversidad, con 139 días de inactividad como telón de fondo, es precisamente la razón por la que alcanzará cotas insólitas y se hará con más de 20 Grand Slams antes de que termine su carrera".

El entrenador estadounidense destaca que Carlos Alcaraz no se vino abajo en ningún momento en el partido contra Ben Shelton, mostrando incluso reacción cuando los calambres y la falta de activa física supusieron problemas para que jugara como mejor sabe. "Lo mejor es mantenerse libre de lesiones, y la lesión de muñeca ya ha quedado atrás. Unos calambres terribles le hicieron perder un poco de velocidad, pero sacó fuerzas de donde no las había y demostró el corazón de un campeón de tantas maneras".

Los próximos objetivos de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha regresado a las pistas totalmente recuperado de la lesión en la muñeca. El tenista español ha afirmado que está contento por no haber tenido molestias y afronta el futuro con optimismo. "Estuvo muy cerca. Así que no voy a estar decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Estoy feliz y orgulloso de mí mismo, de cómo luché durante todo el partido. Me voy de la pista feliz. Me voy con una sonrisa y estando sano. Eso es lo que necesitaba".

Con siete Grand Slams ganados de momento, cuando sólo tiene 23 años, el objetivo de Carlos Alcaraz es recuperar su mejor nivel de juego durante este final de temporada, teniendo su mirada en el año 2027 en donde el murciano va a intentar ganar todos los Grand Slams que pueda. El de El Palmar va a ser el favorito, junto a Jannik Sinner, en el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.