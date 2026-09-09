El médico de Marc Márquez: "Si fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis"

Los dos estrellas del deporte español son los mejores de sus especialidades, pero hay otro detalle que les ha unido en los últimos meses que ha sido las lesiones. Ambos se han recuperado y poco a poco están volviendo a su mejor nivel

Marc Márquez y Carlos Alcaraz, más allá de que son dos de los mejores deportistas españoles de la historia, han tenido en los últimos meses en común que las lesiones no les han dejado rendir como ellos tenían previsto en este año 2026. Curiosamente los dos han tenido problemas físicos en sus respectivos brazos derechos si bien es cierto que a tenor de lo dicho por el médico de Marc Márquez, Samuel Antuña, el piloto lo ha pasado algo peor ya que su carrera deportiva ha estado en el aire.

Samuel Antuña ha explicado que la caída en Indonesia, a finales del año 2025, hizo que Marc Márquez tuviera que comenzar de nuevo con su recuperación en el brazo derecho en el cual tiene problemas desde el año 2020 cuando se cayó en el circuito de Jerez. "La caída de Indonesia supuso volver a empezar. Para que no tenga secuelas, pues los músculos del hombro se fijan en la clavícula y, si la clavícula no queda estable, puede dar problemas. La luxación se curó, aunque tardó cuatro meses en estar bien. Marc perdía el control del brazo en determinadas posiciones sobre la moto. Sin duda, esa intervención le mejoró mucho el brazo", ha detallado en El Periódico.

De hecho, el médico del piloto de MotoGP ha asegurado que si el catalán se dedicara al tenis como Carlos Alcaraz no podría jugar de manera profesional. "Estamos inmersos en un proceso, que es lento y que, ahora, está algo mejor de cómo estaba pero, repito, para nada, tiene un brazo normal, ni lo volverá a tener nunca. A Marc le cuesta jugar a pádel, con eso se lo digo todo. Si Marc Márquez fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional. Podría jugar a tenis, sí, pero como un aficionado".

No hay que olvidar que Carlos Alcaraz también ha sufrido un calvario con las lesiones ya que una lesión en la muñeca del brazo derecho le ha hecho estar alejado de las pistas durante varios meses.

Marc Márquez estaba recuperando su mejor nivel

Samuel Antuña ha señalado que durante la temporada pasada Marc Márquez estaba volviendo a su mejor nivel, pero siempre con alguna que otra limitación en el brazo derecho. "Cuando Marc ganó el campeonato el año pasado después de tantísimos esfuerzos y vicisitudes, la condición de su brazo derecho había mejorado mucho y, por lo que nos contaba, se sentía cómodo pilotando la nueva moto. No me atrevería a decir que, en aquellos momentos, su brazo derecho estaba bien, pero podía competir, no tenía demasiadas molestias, aunque seguía débil, fruto, lógicamente, de todas las cirugías que ha tenido en ese húmero y en ese hombro. Por muy Marc Márquez que seas, todo eso te afecta y mucho, y la fuerza que podía ejercer con el brazo derecho no era comparable a la que podía ejercer con el izquierdo. Pero, sí, antes del accidente de Indonesia, estaba bien, podía competir, no tenía dolor, no se quejaba de nada, pero aquella caída lo cambió todo".