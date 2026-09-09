Pedro Acosta elige la guerra con Marc Márquez y se equivoca

No ha elegido el piloto murciano la mejor forma de llegar a la Ducati oficial la próxima temporada

Desde que se conoció el fichaje de Pedro Acosta por el equipo oficial de Ducati, su futuro compañero sólo ha tenido palabras de elogio para él. Marc Márquez ya indico, nada más conocerse la noticia, que cuando se lo habían dicho había felicitado a su equipo por fichar el mejor piloto que va a haber en el futuro. Y siempre que le han preguntado por él tras ese anuncio, sólo ha tenido palabras de elogio para el de Mazarrón.

El piloto de Cervera asume que, con él en el mismo equipo lo tendrá más complicado y por eso quiere pelear por el Mundial de MotoGP este año. Ya lo dijo tras el último Gran Premio de Aragón, que lo estaba disfrutando por si era el último. "Hay cambios generacionales que no se pueden parar", indicaba Marc pensando claramente en su próximo compañero.

Pero Acosta no parece tener tan claro que la relación vaya a ser buena. Pero una cosa es pensarlo y otra es decirlo. Y el piloto murciano suele decir lo que piensa sin cortarse un pelo. Algo que le ha hecho ganarse a los aficionados en muchos casos, pero que, a veces, tal vez no sea lo más inteligente.

Las palabras de Acosta que incendiaron las redes

Hace poco más de tres semanas, en una entrevista con Motorsport.com, cuando se le preguntó sobre qué esperaba encontrarse en Ducati, Pedro Acosta no estuvo muy fino en su respuesta e incendió las redes. "No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. (...) Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy empezando la mía", afirmó el Tiburón de Mazarrón.

Unas palabras por las que fue muy criticado, pero de las que se ratificó en la previa del gran premio celebrado en Motorland. "Yo, para mí, hice una entrevista muy buena. Pero bueno... al final no dije nada nuevo para nadie. Al final es mi tercer año de MotoGP y Marc desde que yo tenía nueve años estaba ya en MotoGP. Entonces está claro que por lo que sea, por la edad o por el físico, por lo que sea, Marc está más cerca de acabar su carrera que yo, de momento", añadió Acosta.

No quedó ahí la cosa porque tras realizar un fin de semana espectacular, en el que peleó por ganar el domingo con el propio Marc Márquez y ganarse los elogios del de Cervera, fue preguntado por ello y Acosta, esta vez, fue esquivo. Y creó más polémica. "Voy a intentar hacer unos cuantos podios más lo que me queda de este año y ya veremos qué pasa cuando esté vestido de rojo", afirmó.

Poco diplomático con Marc Márquez

Aunque el de KTM no ha dicho nada raro, sólo lo que para muchos serían obviedades, no es la forma más diplomática de afrontar la llegada a un equipo donde tu compañero es el piloto más laureado de los últimos años y uno de los mejores de la historia.

Es cierto que Marc Márquez está más cerca de su retirada y las imágenes que ha difundido esta semana ya hacen pensar que, por lógica, lo normal es que ya lo hubiera dejado, pero tampoco parece llegar a la casa de uno diciéndoselo a la cara. Como tampoco es lógico esquivar elogios de esa forma. Aunque algunos pudiesen pensar en algún momento que son sólo de cortesía. Si así lo son haría bien Pedro Acosta en aprender del que va a ser su compañero y comportarse ante los micrófonos de la misma forma. Si de Marc Márquez tiene poco que aprender en cuanto a pilotaje, de diplomacia y comunicación le puede dar un Máster.