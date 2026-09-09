Bulega da el salto a MotoGP y ya sólo quedan tres huecos en la parrilla de 2027

Con Marc Márquez y Pedro Acosta ya fijados en el primer equipo de Ducati, quedaba una plaza por cubrir en el VR46 que dirige Valentino Rossi

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega a un circuito de los que en su 'calendario personal' considera 'amigo', el trazado Marco Simoncelli de Misano Adriático, escenario del Gran Premio de San Marino, pero en el que los pilotos italianos siempre quieren ser 'profetas' en su tierra.

El nueve veces campeón del mundo es quien más triunfos acumula en ese escenario desde que ascendió a MotoGP, con cinco victorias (2015, 2017, 2019, 2024 y 2025) y dos segundos puestos, en el año de su debut en la 'categoría reina' en 2013 y en 2018, siendo el resto de victorias, salvo la de 2013, que fue para Jorge Lorenzo, la de 2016, de Daniel Pedrosa, y la de 2023, que recayó en Jorge Martín, para los pilotos locales.

Maverick Viñales sigue sin reaparecer

El español Pol Espargaró volverá a sustituir a su compatriota Maverick Viñales en el equipo Red Bull KTM Tech3 durante el Gran Premio de San Marino, que se disputará el fin de semana del 11-13 de este mes, según confirmó este viernes el equipo en un comunicado.

Espargaró, campeón del mundo de Moto2 en 2013 y piloto probador y reserva de KTM, encadenará así su tercera participación consecutiva en el Mundial después de reaparecer en Silverstone para cubrir la baja de Viñales, donde terminó decimotercero en la carrera del domingo y sumó dos puntos, y competir también en el GP de Aragón, donde terminó decimoséptimo en el sprint del sábado y decimosexto el domingo.

La ausencia de Viñales se prolonga por los problemas derivados de la lesión que sufrióque sufrió en el Gran Premio de Alemania de 2025. Aquella lesión le provocó una fractura y requirió cirugía, y durante 2026 ha sufrido nuevos contratiempos que han retrasado su pleno regreso a la competición.

Durante el parón estival, nuevas consultas médicas y una visita al Centro de Alto Rendimiento (APC) de Red Bull en Austria llevaron al equipo a decidir que Viñales no participaría en Silverstone para concentrarse en su recuperación. Entonces explicaron que las pruebas habían confirmado que el músculo supraespinoso del hombro izquierdo se había recuperado por completo, aunque se había detectado un pequeño desgarro en el infraespinoso.

El objetivo del equipo era que Viñales pudiera regresar en el Gran Premio de San Marino, en Misano, pero finalmente su reaparición tendrá que esperar más tiempo. "Aunque nuestra prioridad sigue siendo apoyar a Maverick en su recuperación, nos alegra tener a Pol de nuevo con nosotros en Misano. Conoce el equipo a la perfección y ya ha demostrado su profesionalidad y compromiso en sus dos últimas participaciones esta temporada", indicó Nicolas Goyon, director del equipo.

"Volver a MotoGP nunca es fácil, pero Pol aporta una valiosa experiencia, y estamos deseando volver a trabajar con él en San Marino. Deseamos a Maverick que siga progresando en su recuperación y esperamos verle de vuelta cuando esté listo", apuntó.

VR46 anuncia su nuevo fichaje

Nicolo Bulega, subcampeón del mundo de Superbike, será piloto de Ducati en la escudería italiana VR46 a partir de la temporada 2027. El piloto italiano debutará en la categoría reina la próxima temporada y completa la alineación del equipo para 2027 junto al español Fermín Aldeguer, en el que será su debut en la categoría reina como piloto a tiempo completo, aunque ha sido piloto de pruebas de Ducati MotoGP y disputó las dos últimas carreras de la temporada pasada.

Bulega dio sus primeros pasos en el mundial en Moto3, en 2015, como piloto invitado por el mismo equipo VR46, tras ganar el Campeonato FIM CEV Moto3 Junior ese mismo año, y completó las siguientes tres temporadas en esa misma categoría y en su primer año de Moto2 en 2019.

"Llegar a MotoGP es un sueño, porque debutaré con el equipo VR46", reconoce Bulega en la nota de prensa del equipo, en la que afirma elegir a este equipo por haber estado vinculado a ellos y los conoce "muy bien"."Dar este paso con gente que conozco es más fácil desde un punto de vista humano, además de que son extremadamente profesionales", asegura Nicolo Bulega, para recordar que cuando comenzó a competir soñaba "con llegar a MotoGP".

Así está la parrilla de MotoGP 2027: sólo tres asientos libres