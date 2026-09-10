La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 11 de septiembre de 2026

La publicación de LaLiga del LCPD, "el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027", la presentación de Pablo García en Santander y el estreno del Como en la Champions, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes 11 de septiembre vuelve a estar marcada por la publicación por parte de LaLiga dell Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) en Primera y Segunda división, es decir, "el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027 tras el mercado de verano. Además, la presentación de Pablo García con el Racing de Santander y el debut del Como de Fábregas en la Champions también tienen su espacio.

LaLiga publicó este jueves los límites de gasto en plantilla deportiva para la temporada, y en Sevilla la lectura deja titulares contrapuestos. El Real Betis ha marcado un nuevo techo histórico en su LCPD, situándose como el quinto club con mayor margen de todo el campeonato, reflejo del saneamiento económico llevado a cabo en los últimos ejercicios. El Sevilla FC, por su parte, continúa como colista de la clasificación, si bien los números confirman que el club de Nervión está cada vez más cerca de alcanzar el ansiado equilibrio financiero, una tendencia que este periódico ya adelantó hace unos meses. Dos realidades distintas, pero con un denominador común: la mejoría es compartida por ambos gigantes hispalenses.

Exhibición del 'Spanish' Como

El equipo de Cesc Fàbregas firmó un debut europeo de leyenda al golear 4-1 al RB Leipzig. Baturina fue la gran figura con un gol y una asistencia, Douvikas y Diao también marcaron y Nico Paz repartió dos pases de gol en una noche histórica para el conjunto lombardo en su estreno continental.

Pablo García, presentado oficialmente como nuevo jugador del Racing, no quiso avivar la polémica desatada con su adiós a Heliópolis. El centrocampista prefirió centrarse en su nueva etapa y evitar entrar en detalles sobre las circunstancias de su salida del Betis.