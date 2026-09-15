Blindaje a Luis de la Fuente: renovación y un nuevo sueldo acorde a su status

Después de ganar la última Eurocopa y el pasado Mundial 2026, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quería alargar el contrato del seleccionador el cual se extendía hasta el verano de 2028. El entrenador siempre se ha mostrado abierto a continuar ya que era su deseo

Luis de la Fuente renovará como seleccionador de España hasta el verano de 2030.Luis de la Fuente renovará como seleccionador de España hasta el verano de 2030.

Pocas dudas había de que Luis de la Fuente iba a seguir como seleccionador nacional más allá del contrato que tenía firmado. Después de ganar la Eurocopa 2024 y ahora el Mundial 2026, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está trabajando para blindar a la que es una de las piedras angulares de su actual proyecto. Si nada se tuerce, la renovación de Luis de la Fuente se va a anunciar próximamente. La vinculación se extenderá, por tanto, por dos años más y el sueldo del seleccionador se elevará para que tenga uno acuerdo a su actual status: campeón del Mundo y de Europa.

Luis de la Fuente y la RFEF quieren seguir juntos

La clave para que Luis de la Fuente renueve como seleccionador de España es que el entrenador quería seguir y la RFEF deseaba que continuara. Por tanto, era cuestión de tiempo que las partes se sentaran y llegaran a un principio de acuerdo como así ha sido.

Luis de la Fuente acaba contrato el verano de 2028, justo después de terminar la Eurocopa del año 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, pero va a firmar una extensión hasta el verano de 2030 la cual le permitiría dirigir al combinado nacional durante el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos.

De este modo, la RFEF ahuyenta a los pretendientes que pudiera tener Luis de la Fuente quien, a sus 65 años, ha demostrado ser uno de los entrenadores más completos y con mayor conocimiento del fútbol moderno ya que ha creado una selección que no sólo gana sino que domina a todos y cada uno de sus rivales.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ya confirmó que deseaban seguir contando con Luis de la Fuente como seleccionador. "Ya hice su anterior renovación. Me tocó hacer la importante, necesaria y justa renovación del contrato que tenía antes. Ahora nos toca probablemente, en la medida que podamos, mejorar y alargar esa relación".

Una subida de salario acorde a un entrenador campeón del Mundo y de Europa para Luis de la Fuente

Una de las principales diferencias que había que limar entre la RFEF y Luis de la Fuente era el aspecto económico ya que el entrenador deseaba que se le valorara como uno de los mejores del mundo y también por los éxitos que ha cosechado desde que se hizo cargo del combinado nacional.

La RFEF va a responder positivamente a las pretensiones de Luis de la Fuente y le va a subir el sueldo. Hasta el momento, Luis de la Fuente se embolsaba unos 2 millones de euros por temporada. Una vez que renueve su salario se doblará ya que rondará los 5 millones de euros.

De este modo, Luis de la Fuente se va a colocar entre los seleccionadores mejores pagados del mundo entre los que ya están Carlo Ancelotti, que cobra unos 10 millones de euros por llevar el mando de Brasil, Mauricio Pochettino, que se embolsa unos 6 millones de euros por dirigir a Estados Unidos y Thomas Tuchel que gana también cerca de 6 millones de euros por entrenar a Inglaterra.