Semana clave para Ángel Ortiz en el Betis por la tendencia de Pellegrini de mantenerlo en un segundo plano

Entre los menos empleados en el plantel por la poca rotación en la diestra, los tres partidos en siete días determinarán la confianza real del técnico en el canterano con las consecuencias que conlleva

El carril zurdo se erigió en una prioridad para el Betis en el mercado desde el primer momento y se reforzó con la llegada de Fran García, pero el derecho, más allá de siempre estar abiertos a si presentaba una oportunidad o había salidas, se consideraba cubierto con Héctor Bellerín y el canterano Ángel Ortiz, miembro de pleno derecho de la primera plantilla desde el curso pasado.

Sin embargo, mientras que el resto de posiciones han rotado con normalidad y ha habido un reparto de minutos con oportunidades para todos los futbolistas, en la banda zurda apenas si se han producido movimientos en este sentido, con protagonismo casi absoluto para un acertado Héctor Bellerín.

Ángel Ortiz, el menos empleado por Pellegrini junto a Fidalgo y Losada

En este sentido, su competencia, Ángel Ortiz, solo ha participado en uno de los cinco partidos disputados hasta ahora y no pisa el césped desde la victoria contra el Valencia, su única aportación a día de hoy.

Contra los valencianistas, el de Almendralejo partió de titular y estuvo sobre el terreno de juego hasta el minuto 71, cuando fue sustituido por el catalán. A partir de ahí no ha vuelto a tener oportunidades a pesar de la acumulación de partidos por el arranque de la Champions, mientras que en la zurda sí ha alternado entre Fran García, teórico titular, y Junior, que, además de contra los valencianistas, fue de la partida ante el Lille.

En este sentido, en la previa del debut europeo se barajó que también rotara en la derecha, pero Pellegrini prefirió mantener a Bellerín, lo que convierte al extremeño en uno de los futbolistas disponibles menos utilizados de la plantilla, solo por delante de Fidalgo, que ha participado en un partido más, y del descarte Iker Losada, inédito.

Semana clave para Ángel Ortiz

Por ello, esta semana tan cargada de partidos para el Betis, con un total de tres, adquiere una enorme importancia para el devenir del canterano y conocer realmente su rol en el presente proyecto, pues si tampoco cuenta o lo hace poco en este maratón de duelos su situación tornara en grave.

Cabe recordar que el Betis juega hoy contra el Villarreal, el jueves contra el Getafe en casa y domingo en Riazor contra el Deportivo. Lo esperable es que Ángel Ortiz parta de inicio al menos en uno de los tres partidos, posiblemente esta noche o en La Cartuja contra los azulones para dar descanso también a Bellerín.

Posible oportunidad que debe maximizar

Oportunidad que debe maximizar para evidenciar que no desentona en absoluto y que puede entrar en una rotación más real, lo que también podría suponer una presión extra a la que ya se ha enfrentado con éxito en otras ocasiones.

Este carrusel de encuent

ros seguidos determinará la hoja de ruta de Pellegrini en esta posición y su confianza real en Ángel Ortiz, del que, por otra parte, siempre ha hablado maravillas.