Fernando Alonso no se muerde la lengua en Madring: "Mi jefe de prensa podría correr aquí"

El piloto asturiano volvió a quedarse fuera a las primeras de cambio en la 'Qualy' y en cuanto se bajó del monoplaza cargó contra Honda y contra el reglamento. Con el trazado madrileño fue algo más benévolo

La voz de la experiencia en Madring ha hablado. Cuando su futuro en el Gran Circo está más en el aire que nunca y cuando los 'magnates' de la F1 le piden que continúe al volante varios años más, Fernando Alonso ha cogido su megáfono y más alto ya no lo ha podido decir. Más claro tampoco.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó 18º en la primera clasificación de la historia del circuito de Madring, que se estrenó este 2026 como sede del Gran Premio de España de Fórmula 1, y se mostró decepcionado por volver a caer en la primera ronda de clasificación debido al “déficit” de velocidad que tienen en las rectas.

“Probablemente sea más de un segundo”, aseguró en referencia al tiempo que pierde en las rectas un Aston Martin motorizado por Honda, ya que tiene un déficit de "37 kilómetros por hora", lo que hace que "no haya sitio posible para adelantar", de cara a la carrera que se disputará el domingo desde las 15:00 horas CEST (-2 GMT).

“Es lo que hay ahora mismo y tenemos que verlo de esa manera. Es decepcionante volver a caer en Q1, incluso haciendo una buena vuelta y estando en un circuito urbano. Si miro atrás, a Zandvoort, fue nuestro fin de semana más competitivo, terminamos novenos el domingo, pero fuimos P20 en clasificación y creo que estábamos a medio segundo de los Williams en clasificación. Así que estar ahora a solo una décima, con el déficit que tenemos en las rectas, significa que éramos muy rápidos en las curvas”, dijo en la señal internacional tras la clasificación.

Además, Alonso catalogó como “triste” que la actual reglamentación de la Fórmula 1, con un 50 % de parte eléctrica en el motor limite la velocidad y exigencia de los pilotos, al depender del estado de la batería y no de lo rápido o “valiente” que seas.

Su crítica más feroz en Madring

El asturiano, una vez más, aprovechó el momento para mandarle un serio aviso a los dirigentes de la Fórmula 1. Esos que están pidiéndole que renueve un año más con Aston Martin: "Es triste llegar con esta generación de coches a un circuito tan bonito como este, con retos aquí y allá, como La Monumental, o la sección de la 10 a la 12, y que la influencia del piloto sea ninguna. Mi jefe de prensa podría rodar ahí, porque vas a fondo sin desplegar la energía, y luego, en un momento dado, se despliega y vas rápido en las salidas. Pero la Fórmula 1, o el automovilismo en general, debería consistir en que, en las curvas 10 y 12, si Michael es más valiente que yo, vaya más rápido; si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él. Así es como debería ser la clasificación. Y ahora simplemente depende de cuánta carga batería tenga si voy más rápido o más lento".

Por otro lado, el bicampeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, aseguró del trazado de Madring que “está bien” pero que, él prefiere otro tipo de circuito: “La pista está bien. Todos los circuitos urbanos suponen un gran desafío. Cuando llegas a un circuito nuevo como este, necesitas dar cada vez más vueltas para aprenderte la pista. Yo sigo prefiriendo los circuitos permanentes; en general, ahí llevas los límites del coche al 200%. En un circuito urbano siempre estás al 95%, porque la pista siempre te está sorprendiendo. Pero está bien, estamos en Madrid, una de las mejores ciudades del mundo”, comentó.

El mensaje de Fernando Alonso a sus seguidores

Por último, Fernando quiso agradecer a los aficionados españoles que acudieron acudido vestidos de verde, el color de Aston Martin, para animarle: “Los aficionados han estado increíbles. De hecho, en cierto modo me ha sorprendido ver las gradas llenas de aficionados de Aston Martin. Todas las gradas están verdes, con banderas españolas, banderas asturianas... Incluso sabiendo que no somos competitivos, siguen viniendo con toda la energía y el optimismo. Ha sido una sorpresa increíble y quiero darles las gracias”.