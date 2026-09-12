Desastre de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Madrid; Lando Norris, pole

Ninguno de los dos pilotos españoles, debido a que sus monoplazas (Aston Martin y Williams) están lejos de ser competitivos, pasaron de la Q1 en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y saldrán en las posiciones 18 y 17 respectivamente, teniendo complicado llegar a los puntos en la carrera que se disputa este domingo

Se cumplieron los pronósticos en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se está celebrando el nuevo nuevo circuito de Madring, situado en la capital de nuestro país, ya que ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz pudieron pasar de la Q1. Las expectativas eran malas después de las sesiones libres, pero todo ha quedado confirmado en una calificación en que los españoles no le han podido dar una mínima alegría a sus compatriotas debido a que se han visto muy lastrados por sus monoplazas (Aston Martin y Williams respectivamente) que no son nada competitivos.

La pole position fue para Lando Norris (McLaren) que quedó por delante de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que fue segundo, y Max Verstappen (Red Bull), acabó en la tercera posición, siendo, por tanto, estos tres pilotos los favoritos para hacerse con la victoria en la carrera que se disputa este domingo y que comienza a las 15:00 horas.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera en la Q1 del Gran Premio de España de Fórmula 1

Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz intentaron hasta el final de la Q1 el clasificarse a la Q2, pero las buenas vueltas de Alexander Albon, compañero de equipo del madrileño en Williams, y de Yuki Tsunoda los mandaron a las posiciones 18 y 17 de la parrilla de salida de las cuales partirán este domingo.

Mismo suerte que los españoles corrieron Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Olivier Bearman y Lance Stroll quienes también se quedaron fuera en la Q1.

En la Q2 no hubo sorpresas: Gasly y Ocon, entre otros, fuera

En la Q2 no hubo sorpresas ya que los pilotos que pasaron con apuros a esta fase quedaron eliminados: Alexander Albon y Yuki Tsunoda. Otros que no se pudieron meter entre los diez primeros fueron Pierre Gasly, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg.

Lando Norris da el golpe en la Q3

Lando Norris (McLaren) dio el golpe en la Q3 para lograr la pole en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El británico suma su decimonovena pole position en la F1 -la tercera del año- tras cubrir los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, sólo once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato, que saldrá segundo.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá tercero en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que al igual que los anteriores, logró su mejor crono con el neumático blando- afrontará desde la novena plaza.

- Así quedó la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1:

1. Lando Norris 1:31,814

2. A. Kimi Antonelli 1:31,835

3. Max Vertappen 1:31,964

4. Lewis Hamilton 1:32,013

5. Charles Leclerc 1:32,019

6. George Russel 1:32,149

7. Oscar Piastri 1:32,294

8. Liam Lawson 1:32,316

9. Franco Colapinto 1:32,903

10. Arvid Lindblad 1:33,041

Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11. Nico Hülkenberg 1:33,223

12. Gabriel Bortoleto 1:33,388

13. Esteban Ocon 1:33,667

14. Pierre Gasly 1:33,753

15. Yuki Tsunoda 1:34,084

16. Alexander Albon 1:35,532

Eliminados en la primera ronda (Q1):

17. Carlos Sainz 1:35,312

18. Fernando Alonso 1:35,388

19. Sergio Pérez 1:35,913

20. Valtteri Bottas 1:38,011

21. Oliver Bearman sin tiempo

22. Lance Stroll sin tiempo